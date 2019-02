Juan Carlos Tapia revela su yo íntimo y cuándo se retira

Desde muy niño entendió que tendría que luchar por alcanzar sus objetivos en la vida y jamás se atemorizó de enfrentar cada reto. Desde entonces, se convirtió en un emprendedor de éxito indiscutible.



Para “Metro Libre” Juan Carlos Tapia responde cada interrogante con seguridad y buen humor. Es hombre que teme a Dios, cree en la justicia, no le gusta hablar de sus obras de solidaridad con los necesitados, pero siente orgullo del triunfo de los que con su ayuda han sabido triunfar en la vida.

Nos habla sobre el gran amor que siente por su familia y no oculta su pasión y entrega por la gran compañera de su vida, su esposa a quien con los ojos iluminados llama “Carmencita”, el gran motor de su existencia, su razón e inspiración.

Entrevistarlo no es tarea fácil y menos si nuestra propuesta es la de introducirnos en lo que ha sido su vida personal, la cual trata de mantener alejada de la exposición pública.

Sin embargo acepta nuestra tarea de escudriñar en la misma y la conversación se produjo sin limitantes. Un diálogo espontáneo y sin reservas; con anécdotas de su niñez, sus padres y el profundo amor por su familia.

Cortesía | Juan Carlos Tapia cuando apenas era un bebé.

Su infancia

Sobre su niñez nos habla de sus padres y sus hermanos. “Nací en el Hospital Santo Tomás el 5 de febrero de 1942 al igual que mis otros 5 hermanos de los que sobreviven mi hermana Solveig, mi hermano Raúl y mis hermanas mellizas Rose Marie y Marisela. Mi otra hermana, Edna, falleció hace algunos años. “Mi madre se llamaba Rosa Rodríguez de Tapia y mi progenitor Raúl Santiago Tapia Moreno. Ambos fueron extraordinarios y lógicamente han sido mi inspiración”.

Sobre sus estudios primarios, Juan Carlos nos dice que el primero y segundo grado los hizo en la escuela República de Ecuador, la cual tenía entrada por Calle 12 y 13 Oeste en el Barrio de Santa Ana. “Resultó que mi papá fue nombrado Notario en la ciudad de Chitré y hacia allá nos mudamos todos. Allí hice el resto de la primaria y más tarde me trasladé a la ciudad capital para continuar mis estudios secundarios en el Instituto Nacional.

“Mi madre se dedicó a su profesión de maestra, donde hizo una gran carrera que le mereció el cariño de mucha gente. Fue abnegada y con una gran vocación.

ML | Tapia (de pie) junto a sus tres hermanas y su hermano Raúl.



Sus Inicios

“En 1960 me matriculé en la Universidad de Panamá para estudiar en la facultad de Administración Pública, pero después preferí continuar en la de Economía. Sin embargo, no terminé los estudios superiores porque me casé muy joven, con una compañera de la secundaria, a la edad de 21 años y lógicamente tenía que trabajar.

“De esa relación, que duró nueve años, tuve dos hijos, Juan Carlos Tapia Velarde, quien hoy cuenta con 55 años de edad, y Lía Malena Tapia Velarde. Desafortunadamente las cosas no funcionaron. De inmediato nos aclara que este hijo no es el que aparece con él en el programa “Lo Mejor del Boxeo” y que igual lleva su mismo nombre. Del anterior incluso, nos dice, ya le dio un nieto de 33 años que ya es casado.







Experiencia laboral

Y haciendo uso de una buena memoria, Tapia comienza a recordar cuando su padre, ya residente en la ciudad de Panamá, tenía sus oficinas en la Avenida Central, arriba del Bazar Imperial y él iba todos los días, después que salía del Instituto, a ayudarlo y comenzó a ganar su primer “salario” de cinco balboas semanales.

“Imagínate, en esos tiempos y lo se lo pedía en un solo billete de a cinco y cuando salía con una chica al cine, era todo un detalle sacar esa cantidad para pagar las entradas”, nos cuenta mientras sonríe recordando aquellos tiempos.

“Mi papá era representante de varias empresas extranjeras en la importación y exportación de productos. A los 18 años ya yo trabaja con él tiempo completo obteniendo mil quinientos balboas en concepto de comisiones que yo generaba con mis ventas. Algo extraordinario en aquella época, por lo que él solo me daba 200 balboas para evitar “que me corrompiera”.

“Un día le dije, o me pagas lo que me corresponde o me voy a trabajar a otro lado, y él no me tomó en serio y me dijo “esa es tu decisión”. Y entonces me fui a vender enciclopedias Barza. “Luego de algunos inconvenientes, comencé a sobresalir al extremo que llegué a implantar un record de más de 50 días vendiendo una enciclopedia diaria, por lo que me pagaban 40 balboas por cada una".

“Más tardé cogí un curso para ser “diller” del casino del Hotel Continental, pero como era menor de edad (19 años y en ese entonces la mayoría era a los 21), mi padre me emancipó y así pude también ocupar esa profesión. A los 23 años, en 1965, la empresa de las enciclopedias me nombra Gerente General y una de las condiciones fue tener que dejar los casinos y así fue. No olvido cuando hice un reto de ventas en todo el continente y quedamos segundos, pero frente a Brasil, lógicamente con una población muy superior a la de Panamá”.

Fondos Mutuos

Juan Carlos Tapia narra cuando en una ocasión conoció a un representante de una empresa dedicada a los fondos mutuos, quien lo invitó a trabajar con él. En 1967 –siendo vendedor- me gané un primer premio de incentivo que era un viaje a Europa. “De allí otra empresa de la misma rama me ofrece una Gerencia. Luego de esa experiencia fundé una empresa para la venta de acciones de un club social, pero el proyecto fracasó, aunque afortunadamente cuando ello ocurrió yo ya había vendido mis acciones”.

Encuentra el amor

En una estación de gasolina en Avenida Balboa, donde se reunían Juan Carlos y todos sus amigos solteros, un domingo de marzo de 1974 los visitan un grupo de chicas solteras, una de ellas lo cautivó.

“Desde el primer día no pude dejar de pensar en ella y desde ese momento me juré que mi vida solo tendría sentido al lado de ella”, nos cuenta Juan Carlos Tapia. “Desde entonces hemos vivido un idilio incomparable. Me casé con Carmen Amelia Rosa de Tapia con la que he formado un hogar desde hace 43 años, con tres hijos, Juan Carlos (el que sale en televisión conmigo), Carmen Lorena Tapia de Ramos y Ana Cristina Tapia de Díaz.

“Entre ellos y mis dos primeros hijos, tengo la fortuna de seis nietos que van de 5 a 33 años. El mayor ya se casó y me ha prometido hacerme bisabuelo muy pronto”.

ML | Juan C. Tapia y Carmencita, junto a sus hija, sus esposos, e hijo.



¿Cómo te iniciaste en el boxeo? “Mi padre formó parte de la Comisión de Boxeo por mucho tiempo y era el que sonaba la campana en los combates. Yo tendría muy corta edad (10 años) y era su ayudante. Ya adulto, siendo juez de boxeo, en octubre de 1974, fui oficial en la pelea de Kid Pambelé y un japonés de apellido Kadota. Allí conocí a un empresario de box del Japón quien al conocer que yo tenía una amplia colección de grabaciones de peleas, me entusiasmó a que pusiera un programa de TV y que “él me daría toda su colección de peleas de boxeadores latinos”. “Así fue como nació Lo Mejor del Boxeo en 1975, hace 44 años, lo cual me ha valido obtener una mención en el libro de Record Guinness por ser el programa de deportes ininterrumpido en la televisión con el mismo presentador”.



¿Un momento imborrable? “Sin lugar a dudas el día que conocía a Carmencita, el mejor ser humano del planeta. Acababa de graduarse de Fonoaudióloga en Colombia. También, cada nacimiento de mis hijos, el de mis nietos y lógico cuando me casé con la que es mi compañera inseparable”.



¿Qué significa para ti la familia? “Lo es todo. Al final del camino lo que le queda a uno es la familia. Es donde hay disciplina y deseos de estar juntos”.

¿Debilidades? “Le tengo debilidad a las enfermedades. Eso me preocupa, pero cuando asumo la realidad, la supero con positivismo”.

¿Algo que le hubiera gustado realizar?

“Ser cantante de ópera. Es una de mis grandes pasiones, puedo pasar muchas horas escuchando este género musical”.

¿Es el mejor catador de vinos en Panamá?

“No creo, hay otros muy buenos también. Cuando estuve en 1969 en España como Gerente General de una empresa de una empresa de inversiones, me enviaron a Málaga para asumir la Gerencia en toda Andalucía, y lógicamente tenía que adaptarme a las costumbres de ese gran país y allí nació mi afición por los vinos”.

¿El segmento político en LMB le ha creado problemas?

“Cuando renace la nueva democracia en 1989, después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, empecé con una especie de segmento comunitario y de allí se transformó en uno de crítica política".

“Inicié en Canal 2, luego me hicieron una propuesta para ocupar la gerencia de Canal 5, después regresé al Canal 2 y probé suerte en Canal 4 hasta que me censuraron el programa y simplemente lo retiré del aire para irme al 2, Resuelto algunos problemas otra vez contraté espacio en el 4 hasta la fecha”.

¿Qué significa para usted la amistad?

“Todo, así de simple. Claro que primero está la familia, pero en lo personal le concedo un gran valor al sentimiento de amistad”.

¿Algo pendiente? “No creo. La vida ha sido muy consecuente conmigo. He recibido más de lo que merezco. A los 77 años me siento saludable y con grandes deseos de vivir. Incluso, hace pocos años aprendí a tocar la armónica, solo, sin ayuda. Simplemente lo hice como un reto y una satisfacción”.





¿Cómo recuerda a sus padres? “Ellos murieron muy jóvenes. Disfrutaron muy poco de mis éxitos. Él tenía 62 años cuando falleció y estoy seguro que hubiera disfrutado mucho viendo mis programas de boxeo. Era un fanático de este deporte. “De mi madre heredé los mejores sentimientos, desde la honestidad y el amor a mis hermanos y la familia. Mi hermano Raúl es mi mejor amigo y somos socios en todo. Mis hermanas son parte de la esencia de mi vida. Y esa actitud se la debo a mi madre”.



¿Qué significa para ti el amor? “Muy simple, el rostro de Carmencita, mi esposa. Igual mis hijos y mis seis nietos”.

¿Todavía quiere incursionar en la política?

“No, claro que no. Esa fue una broma con una periodista. Como estaban de moda los “Juan Carlos”, me preguntó y le respondí, todavía falto yo, pero era una broma”.

¿Su momento más terrible? “Cuando me dijeron tenía cáncer en la vejiga. Eso fue el 6 de junio del 2008. Quedé bloqueado y no sabía que estaba pasando. Le pregunté al doctor cuánto me quedaba de vida y él con una sonrisa me respondió: “no te preocupes, de ese cáncer me encargo yo. Y así fue”.

¿Cómo se ve dentro de unos años? “Retirado. Incluso, te autorizo a decir que tengo previsto retirarme a fines del próximo año. Quiero dedicarme a descansar. Disfrutar a plenitud de la compañía de ese ser que tanto amo y adoro, mi esposa Carmencita”.

ML | En su reciente fiesta de cumpleaños, Juan Carlos Tapia está acompañado de su esposa y rodeado por todos sus hijos, nietos y yernos.







Euclides M. Corro R.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Especial para Metro Libre



*El autor es periodista.