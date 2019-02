Poels intentará mantener la supremacía del Sky en la Vuelta al Algarve

El holandés Wout Poels empezará el miércoles su periplo en la Vuelta al Algarve ciclista con el objetivo de dar al equipo Sky su cuarto éxito en cinco años en las carreteras del sur de Portugal.

Tercero en el Tour Down Under el pasado mes en Australia, el corredor, de 31 años, intentará suceder a su compañero de equipo polaco Michal Kwiatkowski, que no defenderá un título que había ganado una primera vez con los colores del Quick Step, en 2014.

Desde la victoria de Richie Porte en 2012, Sky ha ganado otras dos veces en el Algarve, gracias a Geraint Thomas, en 2015 y 2016.

El Sky también podrá apostar por el español David de la Cruz o la esperanza británica Tao Geoghegan Hart para superar a la competencia: el equipo UAE-Emirates del italiano Fabio Aru, con ganas de revancha tras una temporada en blanco, o el Deceuninck-Quick Step del español Enric Mas.

Esta prueba de cinco etapas cuenta con dos llegadas en alto, una contrarreloj individual y dos jornadas para los velocistas, entre los que el francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) y el holandés Dylan Groenewegen (Jumbo) aparecen como principales figuras.