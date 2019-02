Nápoles iguala 0-0 ante la Fiorentina, la 'Juve' puede seguir alejándose

AFP | El Nápoles (2º), que no pasó hoy del empate sin goles en la cancha de la Fiorentina (9º) en la 23ª jornada italiana, podría situarse a 11 puntos de la Juventus, en caso de victoria del líder mañana en la cancha del Sassuolo (11º).



Con 52 puntos, el Nápoles está a ocho del vigente campeón, que en la pasada jornada empató 3-3 en su estadio ante el Parma (12º).



Ayer, con goles de Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko y Aleksandar Kolarov, la Roma (4º) se impuso 3-0 en la cancha del colista Chievo Verona, un resultado contundente que le sirvió para situarse en la cuarta posición, sinónimo de clasificación para la 'Champions'.



En una escalonada 23ª fecha del campeonato italiano -que se disputa de jueves a domingo-, la Roma cuenta con los mismos puntos que la Lazio (5º, también con 38), que ganó el jueves 1-0 al Empoli (17º), aunque el cuadro 'giallorosso' está por delante por su mejor diferencia de goles (+14 por +7).



Pero la Roma podría perder su privilegiada posición si el AC Milan, 6º con 36 unidades, se impone mañana al Cagliari (15º). Además, en caso de triunfo del Atalanta (7º) ante la SPAL (14º) la Roma también caería del Top-4.





-- Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato italiano:



- Jueves:

Lazio - Empoli 1 - 0



- Viernes:

Chievo - Roma 0 - 3



- Sábado:

Fiorentina - Nápoles 0 - 0

(2:30 PM) Parma - Inter



- Domingo:

(6:30 AM) Bolonia - Génova

(9:00 AM) Atalanta - SPAL

(9:00 AM) Sampdoria - Frosinone

(9:00 AM) Torino - Udinese

(12:00 PM) Sassuolo - Juventus

(2:30 PM) Milan - Cagliari





Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 60 22 19 3 0 46 15 31

2. Nápoles 52 23 16 4 3 42 18 24

3. Inter 40 22 12 4 6 31 16 15

4. Roma 38 23 10 8 5 44 30 14

5. Lazio 38 23 11 5 7 32 25 7

6. Milan 36 22 9 9 4 29 21 8

7. Atalanta 35 22 10 5 7 48 30 18

8. Sampdoria 33 22 9 6 7 39 29 10

9. Fiorentina 32 23 7 11 5 33 25 8

10. Torino 31 22 7 10 5 27 22 5

11. Sassuolo 30 22 7 9 6 34 33 1

12. Parma 29 22 8 5 9 24 30 -6

13. Génova 24 22 6 6 10 29 39 -10

14. SPAL 22 22 5 7 10 19 30 -11

15. Cagliari 21 22 4 9 9 19 31 -12

16. Udinese 19 22 4 7 11 18 30 -12

17. Empoli 18 23 4 6 13 27 45 -18

18. Bolonia 17 22 3 8 11 17 34 -17

19. Frosinone 13 22 2 7 13 16 43 -27

20. Chievo 9 23 1 9 13 19 47 -28

Foto: AFP