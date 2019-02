El noruego Jansrud gana el descenso en Mundiales de Are por delante de Svindal

AFP | El noruego Kjetil Jansrud conquistó hoy su primer título mundial en el descenso de Are (Suecia), por delante de su compatriota Aksel Lund Svindal, que se llevó la plata en la última prueba de su carrera.



El austríaco Vincent Kriechmayr completó el podio de una prueba con el recorrido acortado debido a las pésimas condiciones climáticas.



En efecto, las copiosas precipitaciones en forma de nieve obligaron a aplazar el descenso en dos ocasiones y a acortar el recorrido.

En la última bajada de su carrera, Svindal, de 36 años, quedó a apenas dos centésimas de su compatriota de 33 años, que se impuso con un tiempo de 1 minuto 19 segundos y 98 centésimas.



Jansrud, con 22 triunfos en Copa del Mundo, fue oro olímpico en el Super-G de Sochi, pero nunca había ganado en los Mundiales.



Svindal, por su parte, se bajó definitivamente de las tablas en la misma pista donde ganó el descenso y el Gigante en los Mundiales de 2007.



Obligado a la retirada por una lesión en la rodilla derecha, Svindal es el primer campeón olímpico noruego en descenso (en 2018), y tiene cinco títulos mundiales en su palmarés, dos oros olímpicos y dos Grandes Globos de Cristal.







- Clasificación del descenso masculino en Mundiales de Are:

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:19.98

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:20.00

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20.31

4. Beat Feuz (SUI) 1:20.42

5. Matthias Mayer (AUT) 1:20.63

6. Dominik Paris (ITA) 1:20.72

7. Benjamin Thomsen (CAN) 1:20.73

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:20.80

9. Mauro Caviezel (SUI) 1:20.81

9. Bryce Bennett (USA) 1:20.81

11. Christof Innerhofer (ITA) 1:20.97

12. Ryan Cochran-siegle (USA) 1:21.00

13. Matteo Marsaglia (ITA) 1:21.15

14. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:21.18

15. Adrien Theaux (FRA) 1:21.23

16. Felix Monsen (SWE) 1:21.25

17. Johan Clarey (FRA) 1:21.35

17. Mattia Casse (ITA) 1:21.35

19. Brice Roger (FRA) 1:21.38

20. Bostjan Kline (SLO) 1:21.43

21. Niels Hintermann (SUI) 1:21.45

22. Christoffer Faarup (DEN) 1:21.47

23. Steven Nyman (USA) 1:21.55

24. Henrik Von appen (CHI) 1:21.56

25. Dominik Schwaiger (GER) 1:21.57

26. Travis Ganong (USA) 1:21.63

27. Miha Hrobat (SLO) 1:21.70

28. Josef Ferstl (GER) 1:21.83

29. Hannes Reichelt (AUT) 1:21.87

30. Maxence Muzaton (FRA) 1:21.90

31. Otmar Striedinger (AUT) 1:21.92

32. Manuel Schmid (GER) 1:21.95

33. Brodie Seger (CAN) 1:22.03

34. Olle Sundin (SWE) 1:22.30

35. Carlo Janka (SUI) 1:22.38

36. Gilles Roulin (SUI) 1:22.39

37. Linus Strasser (GER) 1:22.45

38. Marko Vukicevic (SRB) 1:22.46

39. Andreas Romar (FIN) 1:22.48

40. Adur Etxezarreta (ESP) 1:22.54

41. Jeffrey Read (CAN) 1:22.59

41. Jack Gower (GBR) 1:22.59

43. Klemen Kosi (SLO) 1:22.90

44. Marc Oliveras (AND) 1:23.14

45. Filip Platter (SWE) 1:23.24

46. Alexander Koell (SWE) 1:23.29

47. Jan Zabystran (CZE) 1:23.33

48. Tomas Klinsky (CZE) 1:23.72

49. Yuri Danilochkin (BLR) 1:23.90

50. Ondrej Berndt (CZE) 1:24.06

51. Martin Bendik (SVK) 1:24.12

52. Simon Breitfuss kammerlander (BOL) 1:24.30

53. Sven Von Appen (CHI) 1:24.93

54. Ivan Kovbasnyuk (UKR) 1:25.81

55. Albin Tahiri (KOS) 1:25.84

56. Elvis Opmanis (LAT) 1:26.64

57. Ioan Valeriu Achiriloaie (ROU) 1:27.00







No terminaron la 1ª manga: Matej Prielozny (SVK)

Foto: AFP