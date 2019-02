'Juegos del 2022 son un compromiso de Estado'

La realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 en Panamá “es un compromiso de Estado”, confirmó el presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, quien añadió que se está a tiempo para hacer las obras previstas para esta cita regional.



“Siempre ha sido una planificación que las obras las haga el gobierno que entra y no se tiene planificado hacer ningún gran estadio.

Queremos hacer obras sensibles y sostenibles y son en su mayoría se pueden lograr en 18 meses, hay tiempo suficiente para hacerlas , pero no hay tiempo para dilatarse más. El gobierno que venga o quien sea que gane las elecciones va tener que poner un paso acelerado las cosas, porque no podemos perder más tiempo”, Aclaró el dirigente del olimpismo nacional.

“No existe un tema en que se quiere o no hacer los juegos, no es el debate público, lo que si es el tema es ¿Qué está haciendo el gobierno? y que cumpla con los compromisos que se tenían”.

Insistió Amado que su preocupación es “la falta de apoyo que se le da a nuestros atletas, por lo que Pandeportes juega un papel muy preponderante y no puede aislarse de todos estos compromisos”, dijo.

Amado exigió a Pérez: ‘que trabaje’

"Es claro que el director de Pandeportes Mario Pérez no está atendiendo sus funciones en este sentido. Y hacemos un llamado para que vea que hay que hacer para preparar a nuestros atletas y que cumpla y si no quiere cumplir, hay otros puestos y hay otras personas que pueden cumplir con ese llamado", enfatizó el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, quien detalló que "la preparación los atletas para unos juegos no se hacen en seis meses y menos en 5 años".

“El aporte a los juegos es positivo”, dijo Amado

El encuentro en la Presidencia de la República con los miembros de la del comité de los juegos del 2022, fue catalogado como positivo, por parte de Camilo Amado presidente del COP.

"Presidencia se comprometió a cumplir con parte del presupuesto aprobado para este año, que era una cifra de 5 millones de dólares, para la operación del Comité organizador que puedan hacer muchas de las tareas de este año sobre todo estos seis meses, que es el final de este gobierno, eso es positivo porque nos quita de encima una espada de Dámocles que nos quiten los juegos, pero es una promesa no una realidad".