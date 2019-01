Ottavino: 'No le falté al respeto a Babe Ruth'

En su primer día completo con los Yanquis de Nueva York, Adam Ottavino trató de explicar sus palabras al 'Sultán de Swat'.

Mientras era agente libre el mes pasado, el relevista de 33 años desvalorizó a Babe Ruth, el amado miembro del Salón de la Fama de los Yankees que ayudó a Nueva York a ganar cuatro títulos de la Serie Mundial y siete banderines de la Liga Americana de 1920 a 1934 mientras transformaba el deporte con jonrones.

"Tuve una discusión con un entrenador en Triple-A sobre la efectividad de Babe Ruth en el juego de hoy", dijo Ottavino al podcast Statcast de MLB.com. "Y esto fue como hace 10 años. Le dije: 'Mira, Babe Ruth, con ese swing, bateando el bate, conseguí que golpeara un buck-40 con ocho jonrones'.

"Y él dice: '¿Estás loco? Babe Ruth pegaría .370 con 60 jonrones'. Y yo digo: 'Sacudiría a Babe Ruth cada vez'. No estoy tratando de faltarle el respeto, descansa en paz, grita a Babe Ruth. Pero fue un juego diferente. Quiero decir, el chico comió perritos calientes y bebió cerveza e hizo lo que hizo, y fue solo un juego diferente".

Ottavino acordó un contrato de tres años y $27 millones para unirse a Dellin Betances, Zach Britton y Chad Green como preparadores para Aroldis Chapman en un acuerdo que se concretó el jueves por la noche.

"Me sorprendió que fuera tan viral", dijo Ottavino durante una conferencia telefónica el viernes. "Pero vi cuando pusieron la cita fuera de contexto por qué la gente estaba tan molesta. Quiero decir, seguramente usé un mal ejemplo del punto que intentaba señalar: la evolución del lanzamiento en el béisbol a lo largo de la historia del béisbol". Y es probable que Babe Ruth sea un nombre que no debería haber usado en este ejemplo. Pero tengo muchas críticas por eso, en su mayoría cosas divertidas, como si mi tío me dijera que no puede ir a ninguna parte sin saberlo. cosas así. Pero no quise faltarle el respeto. Soy un gran historiador del béisbol y me encanta el juego, y ni siquiera es algo que pueda probarse, así que me parece un poco divertido ".

Nativo de Brooklyn, Ottavino se convertirá en el primer jugador en la historia de las telas a rayas en usar el No. 0, su número en Berkeley Carroll High School y durante las últimas seis temporadas con los Rockies de Colorado.

Se pensó que Derek Jeter era el último jugador con un uniforme de un solo dígito en los Yankees, y su No. 2 se retiró en 2017. Nueva York también se retiró Nos. 1 (Billy Martin), 3 (Ruth), 4 (Lou Gehrig), 5 (Joe DiMaggio), 6 (Joe Torre), 7 (Mickey Mantle), 8 (Yogi Berra y Bill Dickey) y 9 (Roger Maris).

Ottavino entiende que el número podría aumentar las expectativas de los fanáticos en el Bronx.

"Pude ver a la gente tomando ese camino", dijo. "Pero desde mi punto de vista, es el número que he tenido incluso antes, antes de la preparatoria, y es algo con lo que me siento cómodo. Y realmente entiendo que cada tipo de reconocimiento que recibo de los fanáticos, los Yankees son va a depender de que lance bien. Así que voy a tratar de concentrarme en eso, ser yo mismo y no intentar hacer un trato demasiado grande sobre el número ".

Ottavino se ponchó con un récord personal de 112 y caminó 36 en 77 entradas la temporada pasada. El lanzador derecho se fue de 6-4 con una efectividad de 2.43 en 75 apariciones de relevo. Redujo su porcentaje de bola rápida, basándose principalmente en deslizadores y sinkers.

Se encuentra entre un trío de ex Rockies para unirse a los Yankees esta temporada baja, luego de los infielders Troy Tulowitzki y DJ LeMahieu. Su decisión de firmar con un equipo de la ciudad natal ha atraído atención adicional de familiares y amigos, incluso de personas en la escuela de su hija.

"Eso es algo de lo que debo hablar con mi familia", dijo Ottavino. "Entendemos las implicaciones de jugar aquí para mí. Solo intentamos mantener el círculo apretado y no tratar de leer demasiado lo que escriben, solo nos centramos en hacer mi trabajo todos los días y mantenerme a mí mismo a un nivel alto". . "