Luzardo entre candidatos para la rotación de Atléticos en el 2019

El gerente general de los Atléticos, David Forst, mencionó el viernes a cinco candidatos para comenzar la temporada en la rotación del club antes de señalar que el prospecto peruano-venezolano Jesús Luzardo será parte de la competencia.

Era obvio que Forst no estaban nombrado a los lanzadores por orden de habilidad.

El camino hacia el éxito está sorprendentemente claro para Luzardo, a quien se le considera uno de los prospectos de pitcheo más prometedores de Grandes Ligas. Su recta alcanza las 98 millas por hora. Su cambio paraliza a los bateadores. Además, es zurdo y tiene apenas 21 años.

Mike Fiers y el mexicano Marco Estrada, quienes se incorporaron al equipo este invierno, son los únicos que parecen tener puestos garantizados en la rotación de Oakland. Eso representa una gran oportunidad para Daniel Mengden, Paul Blackburn, Aaron Brooks y el dominicano Francellis Montás. Pero la habilidad separa a Luzardo de sus competidores.

Luzardo, quien se sometió a una cirugía Tommy John en marzo del 2016 cuando aún estaba en la escuela secundaria, tuvo un ascenso impresionante por la finca de los Altéticos el año pasado. En 23 aperturas entre Clase A Avanzada Stockton, Doble-A Midland y Triple-A Nashville, terminó con marca de 10-5, promedio de carreras limpias de 2.88 y 129 ponches en 109.1 innings de labor.

Durante una entrevista previo al FanFest, Luzardo reconoció que está comenzando a entender el aspecto mental de su trabajo.

"Salgo con un plan para el juego en lugar de simplemente salir a lanzar", manifestó el monticular.

Eso explica el optimismo de los Atléticos con respecto a Luzardo, quien fue adquirido como parte de un canje de cinco jugadores con los Nacionales en julio del 2017.

Al preguntársele si Luzardo tiene una verdadera oportunidad de ganarse un puesto en la rotación, Forst respondió, "No lo vamos a descartar. Creo que venimos diciendo eso desde hace un tiempo. Si es lo suficientemente bueno, no hay motivo para no tenerlo en la rotación. Obviamente, es un salto grande para alguien que solamente ha tirado unas cuentas entradas en Triple-A. Pero se le va a observar de cerca en los entrenamientos primaverales".

Su experiencia en Triple-A fue el trecho más difícil para Luzardo en el 2018. Tuvo efectividad de 7.31 en cuatro aperturas en dicho nivel, aunque ponchó a 18 bateadores en 16.0 episodios.

"Creo que se quedó sin gasolina un poco", dijo Forst al respecto. "Creo que se le preguntan, lo reconocería".

Luzardo dijo estar de acuerdo, aunque a regañadientes.

"Personalmente, no lo sentí", dijo Luzardo. "Puedo decir que quizás, repasando video, noté un poquito de fatiga…Se nota que mis pitcheos quedaban colgando un poco". Luzardo agregó que se ha enfocado este invierno en aumentar su resistencia.