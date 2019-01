Las apuestas más curiosas para el Super Bowl LIII

Los New England Patriots y Los Angeles Rams no jugarán el Super Bowl LIII hasta el 3 de febrero, pero los casinos de Las Vegas ya están preparados para el gran partido.





El Westgate Las Vegas SuperBook dio a conocer una lista de 442 apuestas y más de 1,000 maneras de arriesgar dinero con el partido, al tiempo que otras casas de apuestas de Las Vegas presentaron sus propias alternativas en los días previos, según una nota de ESPN.

Las primeras apuestas a la línea del Super Bowl han sido abrumadoras a favor de New England. Varios casinos abrieron con los Rams como favoritos por un punto o con el juego parejo el domingo por la noche. Eso duró apenas 17 minutos antes que el mercado se inclinara por New England como favorito unánime por 2.5 puntos. Hasta el jueves por la mañana, el MGM había tomado nueve apuestas de cinco cifras (y dos de seis cifras) para los Patriots y ninguna de ese tamaño para los Rams. Más del 96 por ciento del dinero estaba con New England en el MGM y más del 86 por ciento en el William Hill US.



Tom Brady abrió como favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso en el SuperBook con probabilidades de 1-1 (si apuestas 100 dólares ganas 100 dólares), con Jared Goff en 2-1 como el único jugador además de Brady en un solo dígito. Los corredores Todd Gurley II y Sony Michel tienen las siguientes probabilidades más altas en 16-1. Aaron Donald (20-1) tiene las mejores probabilidades entre los jugadores defensivos.

Hay muchas maneras menos tradicionales de apostar al partido, también, incluyendo touchdowns totales en el juego (altas/bajas 6.5), yardaje total combinado de todos los goles de campo (altas/bajas 122.5 yardas), hasta quién cometerá la primera entrega de balón.



El total de puntos esperados para el Super Bowl LIII actualmente está en 57.5. Si se mueve arriba de 58.5, será el mayor total en la historia del Super Bowl (58, New England vs. Atlanta en el Super Bowl LI).



El año pasado, se apostaron un récord de 158.5 millones de dólares para el Super Bowl LII en los casinos de Nevada. Con ocho estados ahora ofreciendo apuestas deportivas legales después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en mayo del 2018, incluyendo New Jersey, se espera que ese récord sea superado.



También hay una variedad de apuestas considerando eventos de otros deportes que ocurren antes del Super Bowl LIII, incluyendo partidos de la Premier League de Inglaterra, baloncesto colegial, NHL y NBA.



Estos son algunos de los más curiosos:

untos de James Harden el 2 de febrero contra el touchdown más largo del Super Bowl LIII (-9.5)



Puntos de Kevin Durant el 2 de febrero (-2.5) contra los pases completos de Jared Goff



Puntos y rebotes de Zion Williamson el 2 de febrero (-5.5) contra los puntos de Patriots y Rams en la primera mitad



Bogeys de Phil Mickelson en la cuarta ronda o peor el 3 de febrero contra las recepciones de Josh Reynolds (-1.5)



Tendrá más tiros de 3 puntos Stephen Curry el 2 de febrero cuando los Golden State Warriors enfrenten a Los Angeles Lakers el día previo al Super Bowl que las recepciones de Brandin Cooks



Habrá más capturas en el Super Bowl que tarjetas amarillas en el partido entre Leicester City y Manchester United el 3 de febrero



Sin embargo, también se puede apostar si los Patriots o Rams serán blanqueados en el Super Bowl. William Hill estableció probabilidades de 250-1 a que los Patriots sean blanqueados y el Westgate lo tiene en 300-1, aunque ambas casas de apuestas tienen probabilidades de 200-1 para que los Patriots dejen sin puntos a los Rams.



En contraste, los Patriots están 20-1 para anotar 50 puntos o más, mientras los Rams tienen 25-1. Sin embargo, sólo dos equipos han alcanzado la marca de 50 puntos en un Super Bowl, la vez más reciente fue hace 26 años cuando los Dallas Cowboys anotaron 52.



En los ocho Super Bowls con el entrenador en jefe Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady, los Patriots han promediado 25 puntos por partido, su cifra más alta fue de 34 en su victoria por remontada sobre los Atlanta Falcons hace dos años en un partido que se fue a tiempo extra.



Incluso el "Greatest Show on Turf" de los St. Louis Rams se combinó para anotar 40 puntos en sus dos apariciones en el Super Bowl tras las temporadas de 1999 y el 2001.



Información de AP fue utilizada en la redacción de esta nota redactada en ESPN.com.