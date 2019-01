Stamford bridge le da la bienvenida a Higuaín

El estadio Stamford Bridge y su público recibieron hoy al delantero argentino Gonzalo Higuaín, oficializado ayer como como nuevo jugador de Chelsea, donde estará a préstamo hasta el final de la temporada.

El 'Pipita' saludó a su nueva casa y afición

El atacante proveniente de Milan italiano, donde marcó seis goles y jugó 15 partidos, arribó ayer a la capital inglesa y unas horas después fue anunciado como refuerzo por el club. El pase de Higuaín pertenece a Juventus, que lo cedió al club milanés, en el que no rindió lo esperado y recaló ahora en Chelsea, equipo dirigido por el italiano Maurizio Sarri, quien lo conoce del paso de ambos por Napoli. "Cuando se presentó la oportunidad de unirme a Chelsea no dudé en aprovecharla", expresó el "Pipita". "Es un equipo que siempre me ha gustado, tiene mucha historia, un estadipre he querido jugar", agregó el delantero en declaraciones al sitio oficial "blue".

El Chelsea se mide hoy en casa al Tottenham Hotspur, en el partido de la vuelta de las semifinales de la Copa Carabao, con la obligación de remontar un marcador adverso de 1-0 de la ida. El Manchester City espera al vencedor de esta llave para disputar la final.