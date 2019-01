Higuaín jugará en el Chelsea

El delantero argentino Gonzálo Higuaín rompió el préstamo que lo vinculaba al AC Milan y viajó hoy a Londres para incorporarse al Chelsea, también a préstamo, pero hasta final de temporada.

Este club inglés lo dirige Maurizio Sarri, quien supo disfrutar de los goles del 'Pipita' cuando coincidieron en el Napoli, donde llegó al alcanzar el récord de 36 goles en una temporada con ese equipo, cuando Sarri era su DT.

Higuaín se someterá en las próximas horas a la revisión médica y luego se sumará al plantel, en el que está el arquero argentino Wilfredo Caballero.



"Es de los mejores delanteros que dirigí en mi carrera. Esperamos que traiga goles y que empiece a marcar para nosotros. Es muy bueno en otros aspectos, no solo en los goles, pero eso es lo que esperamos de él", dijo el entrenador, develando la concreción de la operación."No va a jugar este jueves contra el Tottenham", adelantó Sarri en la conferencia de prensa de esta mañana.

La ficha del Pipita continúa perteneciendo a la Juventus, quien aceptó la cesión al Chelsea.

Higuaín, de 31 años, quien acumula más de 300 goles en su carrera, tuvo un semestre irregular en el Milan: convirtió ocho tantos en 21 encuentros en el elenco dirigido por Gennaro Gattuso, y por el momento se halla en la cuarta colocación de la Serie A de Italia, a 22 puntos del líder Juventus.



De todos modos, el Rossonero ya tiene al reemplazante de Higuaín: acordó la llegada del polaco Krzysztof Piatek, del Genoa, que anotó 13 tantos en los 20 encuentros disputados en el Calcio. Milan paga 35 millones de euros para hacerse de sus servicios.

Según informaron medios británicos, percibirá 305.000 euros por semana, es decir, 14,6 millones al año y por encima suyo sólo aparecen Kevin de Bruyne (317 mil euros), Paul Pogba (328 mil euros), Mesut Özil (396 mil euros) y Alexis Sánchez (416 mil euros).

En Chelsea (cuarto en la Premier, a 13 unidades de la cima que ocupa Liverpool), con el respaldo de Sarri, Higuaín apostará a volver a su mejor versión y así soñar con un regreso a la Selección argentina.

