La Fedebeis denuncia “complot” entre el COP y Pandeportes

El presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Benicio Robinson denunció ayer un “complot” entre el Comité Olímpico de Panamá (COP) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), tras negarle el apoyo para que la selección nacional participe en el Pre Panamericano de Brasil, a finales de enero.



“Es una responsabilidad del Comité Olímpico de Panamá y de Pandeportes, están pensando en los intereses personales y no del deporte en Panamá. La responsabilidad de ambos organismos no es solo con las demás federaciones deportivas, también es con Fedebeis”, dijo Robinson en una rueda de prensa donde se entregó la última partida (13,500 balboas) de una beca escolar a los campeones del Panamericano U12.



Robinson aseguró que la Fedebeis ha corrido con los fondos para la preparación y entrenamiento de la selección nacional, pero ni el COP ni Pandeportes se hicieron cargo de los pasajes para asistir al torneo.



“Hemos hecho un esfuerzo grande, la federación pagó los boletos y defenderá los colores de Panamá en busca de su clasificación a los Juegos Panamericanos, evento que forma parte del ciclo olímpico”, señaló.

Robinson: “Soy un político, pero por eso no hay que dañar al béisbol, si no quieren apoyar que den la cara y lo digan”

ML | El presidente de la Fedebeis, Benicio Robinson, quien también funge como diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), solicitó que no utilicen al béisbol para atacar a su figura.



“Cuando las selecciones nacionales salen a representar al país, tienen un uniforme que dice Panamá y no dice Fedebeis y si no quieren apoyar al béisbol porque Benicio Robinson está aquí, que lo aclaren al pueblo”, sostuvo el dirigente deportivo que fue reelecto en el cargo en diciembre pasado hasta el año 2022.

El COP afirma que no tiene recursos para darle apoyo a la Fedebeis

El Comité Olímpico de Panamá (COP) respondió ayer a las acusaciones de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) a través de un comunicado en el que señaló que no cuenta con los recursos económicos para respaldar a ese ente, debido a la falta de fondos no otorgados y adeudados a la fecha por Pandeportes tras la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, entre otros.



La suma asciende a B/. 336,393.97 y “dicha falta de desembolso está afectando de manera directa la preparación tanto física como psicológica de nuestros atletas hacía los Juegos Panamericanos de Lima 2019”, explicó.



A pesar de eso, el COP dijo que facilitará un crédito con su agencia de viajes para la compra de los boletos de avión de la selección de béisbol que participará en el evento clasificatorio a Lima.