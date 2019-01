Stempel afirma que trabaja contra el reloj para el juego ante EE.UU.

La selección de fútbol de Panamá inició ayer su primer microciclo para el partido amistoso que sostendrá el próximo 27 de enero contra su similar de Estados Unidos en Glendale, Arizona.

El seleccionador interino Gary Stempel manifestó que ahora mismo el tiempo es su mayor enemigo y que este fin de semana recortará a 10 jugadores para trabajar con el equipo que enfrentará al conjunto de las Barras y las Estrellas.



“De estos 28 jugadores que tengo que recortar 10 y lo tengo que hacer rápido, porque tengo que trabajar con un equipo, no es lo ideal, pero son las situaciones y no es la primera vez que tengo un reto como esto en el fútbol panameño”, señaló Stempel.



Stempel contó con 26 futbolistas en la primera sesión realizada ayer en el Estadio Rommel Fernández, debido a que dos convocados que juegan para el Sporting San Miguelito se encuentran con su club en pretemporada en Costa Rica.



“Yo no he trabajado con muchos de estos jugadores. Ellos mismos no han trabajado juntos como equipo y la mejor manera de trabajar rápido y sacar una conclusión de los jugadores es con balón, y eso lo vamos a hacer toda la semana”, apuntó.

‘Gavilán’, Murillo y Fajardo estuvieron como invitados en el primer día de entrenamientos en el Rommel Fernández

ML | El mediocampista Gabriel Gómez, el defensa Michael Murillo y el delantero José Fajardo estuvieron ayer como invitados en el entrenamiento y pidieron permiso para practicar con la ‘Sele’ antes de unirse a sus respectivos clubes en el extranjero. ‘Gavilán’, quien se retiró del onceno canalero tras participar en el Mundial de Rusia 2018, admitió su sorpresa por encontrarse en su antiguo casillero su dorsal ‘6’ y no descarta volver a vestir la camiseta canalera, en caso de ser citado nuevamente.