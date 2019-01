Stempel y su “riesgosa decisión”

Gary Stempel, técnico interino de la selección mayor de fútbol de Panamá, dijo a RPCDeportes que ante el amistoso contra Estados Unidos (EE.UU) no habrá “legionarios” y jugarán futbolistas del patio.



“Existió la posibilidad de usar a los jugadores que estaban en la MLS, (Godoy, Murillo, Cummings), pero ellos tienen pretemporada y en esto momentos mejor los dejamos en sus clubes y vamos a jugar con lo que tenemos aquí [Liga Panameña de Fútbol LPF], es un riesgo de mi parte porque vamos a jugar con un equipo totalmente nuevo, con jugadores que yo no conozco y ellos no me conocen, pero esa oportunidad ellos la necesitan”, señaló Stempel.



En ese sentido, la FEPAFUT confirmó que el jugador Justin Simons, del Tauro FC (foto), fue llamado a entrenamientos por Stempel con miras a los microciclos que inician el lunes 7 en el estadio Rommel Fernández, desde las 6:00 a.m.



Recientemente, el técnico llamó a Carlos Rodríguez, de Costa del Este, y a Rolando Botello, hijo, que juega en el Tauro.

El próximo 27 de enero, Panamá se mide a EE.UU. en Glendale, Arizona.

En este interinato de Stempel, Panamá perdió ante Venezuela (2-0), ante Japón cayó 3-0; empató contra Corea del Sur 2-2, y volvió a perder ante Ecuador (2-1) y Honduras (1-0).