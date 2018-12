Suramericanos la "rompieron" este fin de año en Europa

La Serie A se despidió de 2018 con un día en el que se disputaron todos los encuentros de la fecha 19 del campeonato. Donde más festejos hubo fue en el choque entre Atalanta y Sassuolo (6-2), donde Duván Zapata amplió su racha goleadora y el 'Papu' se exhibió con dos asistencias y una diana.



En Inglaterra, el Liverpool sigue imparable y su última víctima fue el Arsenal (5-1), rival ante el que se ensañó especialmente Roberto Firmino, que con la tripleta lograda se sitúa como máximo anotador brasileño en la historia de la Premier League.





Después de poner contra las cuerdas a la Juventus en el particular 'Boxing Day' que celebró la liga italiana hace unos días, el Atalanta volvió a la carga de la mano de Alejandro Gómez y Duván Zapata. Esta vez logrando un triunfo muy contundente en la cancha del Sassuolo (6-2).

El atacante colombiano completó su particular diciembre fantástico cerrándolo igual que como lo abrió: goleando. Antes de llegar al ecuador de la primera mitad (19), el 'Papu' ejecutó un libre directo desde la izquierda y Duván Zapata solo tuvo que rozar el cuero con la cabeza para desviarlo a la red.

El '91' cafetero ha festejado en todos los encuentros disputados en el último mes de este año, acumulando nueve dianas en seis fechas consecutivas. Suma un total de diez tantos en esta Serie A, donde solo Fabio Quagliarella (12), Krzysztof Piatek (13) y Cristiano Ronaldo (14) han marcado más que él.

El Atalanta se marchó al descanso con 2-0 de ventaja gracias al tanto de Alejandro Gómez (42). El 'Papu' recibió el cuero en zona de tres cuartos de cancha, salió de la presión de dos rivales a la vez que corría hacia la frontal, amagó el pase y lo que hizo fue sacar un disparo que desvió ligeramente un rival para hacer imposible la atajada del arquero.

Antes de ser sustituido (90) por Matteo Pessina, el argentino todavía dio una segunda asistencia en el encuentro. Josip Ilicic combinó con el argentino en la frontal, se giró y recibió de nuevo el cuero del '10', aprovechando la asistencia para marcar el quinto de los suyos y asegurar un triunfo que deja a los de Bérgamo en octava posición.





A falta de cuatro encuentros por disputar de la fecha 20, el Liverpool despide el año como líder imbatido en esta Premier League. Ante el Arsenal (5-1), demostró una vez más su solidez defensiva y el potencial atacante, donde esta vez fue Roberto Firmino quien destacó por encima del resto.

Los 'Gunners' comenzaron mandando en Anfield, pero el atacante brasileño se encargó de convertir esa ventaja momentánea en un espejismo, haciendo dos goles en menos de dos minutos para poner en ventaja a los suyos.

El show 'red' y el de Firmino comenzó con un gol de fortuna, pues un intento de regate de Mohamed Salah se convirtió en un mal despeje de Stephan Lichtsteiner, que impactó en Shkodran Mustafi y despistó al arquero Bernd Leno. La pelota quedó sin dueño en el área pequeña y el '9', mirando a la platea, la mandó al fondo de la red.

En la siguiente jugada de peligro, el brasileño repitió festejo, esta vez haciendo uso de la técnica que atesora. En carrera, dejó en el piso a Mustafi orientando la pelota a su pierna derecha, para cambiar inmediatamente la dirección y hacer que el griego Sokratis corriera la misma suerte que su compañero. Cuando llegó ante Leno, el arquero solo pudo observar cómo el '9' ponía la pelota cerca de la base de su poste izquierdo.

Ese doblete convirtió a Roberto Firmino en el máximo goleador brasileño en la historia de la Premier League. Alcanzaba los 42 tantos y superaba así al que fue su compañero Philippe Coutinho (41), ahora en el FC Barcelona. El ex del Hoffenheim amplió su récord en el segundo tiempo hasta las 43 dianas y se llevó como recuerdo a casa la pelota del encuentro, después de completar su tripleta desde los once metros (65) y sellar el triunfo del Liverpool.