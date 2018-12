Pesista panameña sueña con ir a Mundial

Mariadni Batista Fernández, de 16 años de edad, atleta veragüense de levantamiento de pesas señaló en RPCRadio que espera representar a Panamá en el próximo Mundial (el cual se clasificó) de esa disciplina en Las Vegas, EE.UU. el 16 de marzo, a pesar de los obstáculos que tiene para entrenar.



“Me estoy preparando muy fuerte, pero estamos sufriendo con la supuesta remodelación del gimnasio Eduardo Campbell [en Santiago], pues no tenemos donde entrenar, pero luchamos por tener otro lugar y seguir con la preparación. Me atrevo a decir que hay más de 100 atletas en Santiago afectados por no tener un lugar apropiado para hacer sus deportes”, señaló.

La atleta logró el pasado 12 de diciembre, tres medallas de oro en Guayaquil, Ecuador en el Suramericano Sub 17 en los 81 kg., celebrado en Guayaquil, Ecuador. La pesista panameña compitió además en el campeonato suramericano Sub 20, en donde obtuvo tres medallas de bronce. Batista es campeona nacional, centroamericana de halterofilia y ahora, suramericana.