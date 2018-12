Violencia atrapa a futbolistas locales

La violencia ha sacudido este año al balompié nacional, específicamente a los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se han visto en la obligación de separar de sus plantillas a algunos de sus futbolistas tras ser detenidos por la Policía, luego de supuestamente haber cometido actos delictivos.



El periodista deportivo Antonín Aizpurúa esperaba que nuestro fútbol despegara tras la participación de Panamá en su primer Mundial en Rusia 2018, pero esta serie de hechos da una mala imagen a la disciplina y a los futbolistas.

“Lamentablemente este año ha sido algo duro para el fútbol. Cuando todos pensábamos que iba a despegar nos encontramos con chicos involucrados en secuestro, asaltos, agresiones, tantas cosas”, señaló Aizpurú.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís, sostuvo que “la asociación no tiene contacto con estos chicos de categorías menores por ser fútbol aficionado”, por lo que “los clubes deben trabajar junto a sus entrenadores y padres de familia en el desarrollo integral de sus categorías menores”.

‘Pistolero’ Garcés, McFarlane, Rojas y Vargas, jugadores que enrumbaron sus carreras

Los ex seleccionados nacionales José Luis Garcés, Óscar McFarlane, Luis Rojas y Vladimir Vargas son ejemplos de jugadores panameños que han podido retomar su carreras futbolística tras pagar condenas en prisión.

‘Pistolero’ Garcés, de 37 años y quien se vio envuelto en varios problemas judiciales entre 2005 y 2011, podría haber dicho adiós a su carrera tras ser sancionado con dos años de suspensión de toda actividad relacionada al fútbol el pasado 5 de diciembre por el Comité Ejecutivo de la Fepafut, luego de agredir a un árbitro durante un partido del Apertura 2018 de la LPF con su club, el Santa Gema FC.

Indignación por patada a anciano



El pasado fin de semana las redes sociales “explotaron” con un acto de violencia cometido por un joven futbolista del Club Deportivo Universitario (CDU), de la LPF. En un vídeo que se viralizó en esos días, se muestra como el joven le propina una patada voladora, en la parte posterior de la cabeza, a un adulto mayor.

Claro, con el golpe el señor cayó de cara al pavimento y se lastimó. El hecho, según las autoridades se registró el jueves 20 de diciembre en las inmediaciones de la rotonda en el área de Nuevo Curundú, en la ciudad capital.



Tras la difusión del acto, los padres del menor lo entregaron el 22 de diciembre a la Policía y ésta lo puso a órdenes del Ministerio Público. Luego, el día 23, durante una audiencia, el Juez Juan Eloy Vega declaró ilegal su detención, señaló no tener competencia en un caso, pues “es de Juzgado de Niñez” y que no había delito de lesiones, además reprochó el acto, pero que es un tema comunitario, dejando en libertad al chico.

Por su parte, el CDU indicó, en un comunicado, que separó indefinidamente al joven del club, pero señaló que "trabajaremos para apoyarlo en su rehabilitación".

Piden más supervisión a los menores

Futbolistas manifestaron su parecer sobre la situación que envuelve a algunos de sus compañeros involucrados en actos de violencia.

“Hay que separar los jugadores que han estado involucrados en casos delictivos. Por el tema del jugador chorrillero, es una acción más del poco respeto hacia los mayores y demostrar que no le temen a nada. Los demás compañeros que fueron envuelto en estos casos tiene mucho que ver con la formación que tienen en sus familias y su estado socioeconómico. Espero los clubes inviertan en buenos entrenadores de formación y puedan ayudarles a comprender que el valor y respeto por los demás. Veo que el muchacho no ha jugado profesional y por eso el club lo alejo”, señaló el futbolista Manuel Bonilla.

Por su parte, Luis Rojas, jugador del Club Universitario indicó que “estamos en un momento que la violencia se ha tomado el país, no tanto en el fútbol, sino toda sociedad, debemos ser fuerte de mente, nosotros los futbolistas, y no dejar que las tentaciones nos abarquen. Y lo del joven que golpeó al Sr., fue algo fuera de lugar que se debe tratar más en los barrios y que los padres estén pendiente de sus hijos para que no estén en pandillas y haciendo maldades en la calle que después se puedan arrepentir”.

