Solari: "Este grupo de jugadores ha hecho historia"

EFE | Santiago Solari mostró la felicidad de conquistar su primer título como técnico del Real Madrid, el Mundial de Clubes, pero trasladó el "mérito" a sus futbolistas, que dijo han "hecho historia".

"Es mérito de los futbolistas, de este grupo de jugadores, del club que pone el broche a una etapa maravillosa que intentaremos continuar. Ganar tres Champions y tres Mundiales de Clubes va a ser difícil de repetir. Este grupo de jugadores ha hecho historia", dijo en rueda de prensa.



Desde el inicio del Mundial, Solari mostró su respeto por la competición. "A título personal le tengo mucho cariño a esta copa, desde el 96 cuando perdí la vieja Intercontinental. En el 2000 perdí la final con el Madrid y la gané en 2002 al fin. Es un trofeo precioso, un enfrentamiento de cultura futbolística. La vivo con mucha satisfacción y alegría, dándole el mérito a quien le corresponde, los futbolistas".



Solari aseguró que el Real Madrid "está acostumbrado a repetir éxitos" pero destacó que "cuanto más ganan más disfrutas de hacerlo".

"Me encanta ver la seriedad con la que se encaró el torneo. No hemos concedido prácticamente nada. Dos partidos completos para evitar las sorpresas que puede dar el fútbol. Este equipo no se cansa de ganar", sentenció.

Foto: AFP