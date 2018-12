Decepción y enfado entre jugadores del Santa Gema por sanción de 2 años

La sanción enérgica de dos años impuesta ayer a los futbolistas del Santa Gema FC, José Luis Garcés, Eybir Bonaga y John Pretelt, además del miembro del cuerpo técnico, José Luis Herrera, ha causado molestia entre los involucrados, a tal punto que consideran como una falta de transparencia el accionar de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).



El mediocampista John Pretelt, quien fue castigado inicialmente con 15 partidos y una sanción económica de 600 dólares, por agredir al árbitro Ameth Sánchez durante el partido que enfrentó al Santa Gema FC contra el Alianza FC el pasado 9 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, calificó como injusta la sanción aplicada por el Comité Ejecutivo de la federación, luego que los participantes en los incidentes violentos ya fueran juzgados el pasado 13 de noviembre.



“Ayer (martes) fui a la federación a buscar la resolución de la apelación de los 15 partidos que habían puesto en la sanción y me dijeron que todo seguía igual, así que no entiendo por qué hoy (ayer) amanece otra noticia si ya me juzgaron”, señaló Pretelt.



Pretelt reconoció que agredió al árbitro, pero aseguró que en el reglamento de competencia no dice por ningún lado sobre una suspensión de dos años sin poder ejercer toda actividad relacionada al fútbol federado, por lo que la Fepafut está pasando por encima de las reglas. “Existe un comité disciplinario para eso, así que estamos esperando para ver que nos dice el abogado del club”, dijo.

