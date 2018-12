Maradona en busca de su primer título como entrenador

México (AFP) -

El legendario Diego Maradona está a un paso de lograr su primer título como entrenador con los Dorados de Sinaloa, al que le atribuye la misma importancia que haberse coronado en el Mundial-1986 con Argentina, también en México.

Maradona, de 58 años, puede inaugurar este domingo su palmarés ganador como entrenador en la vuelta de la final de la Liga de Ascenso de visita ante Atlético San Luis, tras haber ganado 1-0 en la ida.

'Para mí esta copa es como la que jugué en el estadio Azteca contra los alemanes, así de fuerte', dijo Maradona en conferencia de prensa la noche previa al partido decisivo que se jugará en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí (centro de México).

'En las finales no se puede jugar a medias tintas, en las finales se tiene que acelerar al máximo. A mí no me da igual perder o ganar. Yo quiero ganar', añadió el orientador.

'Vamos a salir a jugar a tope, a morderlos y a no dejarlos jugar porque tienen grandes jugadores, pero si ellos trabajan mejor, lo voy a reconocer', expresó Maradona quien no podrá estar en la banca.

El exseleccionador argentino recibió un partido de suspensión como castigo a la expulsión que se ganó el jueves en el partido de ida de la final jugado en el estadio Banorte, cancha de Dorados.

De acuerdo con el reporte que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Ascenso publicó el sábado, Maradona fue suspendido por 'insultar a jugadores o integrantes del cuerpo técnico del club contrario'.

Este sábado en la conferencia de prensa del Día de Medios, Maradona compartió los micrófonos con el mexicano Alfonso Sosa, entrenador del Atlético San Luis. Aunque el jueves hubo fricciones entre ambos, en esta ocasión se comportaron con cordialidad.

'Nos conocemos bien. Él (Sosa) juega sus fichas de ajedrez y yo las mías. Ellos saben cómo jugamos nosotros y nosotros sabemos perfectamente la táctica que han empleado en partidos anteriores. No hay muchos secretos', comentó el Diego.

El ganador de este final tendrá que esperar al campeón del Clausura-2019 para disputar una serie de dos partidos por el ascenso, situación que lamentó Maradona por la dificultad que representa llegar a primera división.

'Esto tendría que ser modificado por las autoridades porque en un campeonato tan difícil es duro que uno quede fuera', apuntó.

-Blatter y Grondona me marcaron-

En la conferencia, Maradona revivió las experiencias que ha tenido como entrenador en lo que va de la última década antes de llegar a Dorados.

Comenzó el recuento desde que dejó a la selección Argentina después del Mundial de Sudáfrica 2010 y acusó al expresidente de la FIFA Joseph Blatter y al fallecido presidente de la AFA Julio Grondona por haberlo 'marcado con una X'.

Recordó su paso por los dos clubes que dirigió en los Emiratos Árabes Unidos.

'Nos iba bien (con el Al-Wasl), pero un día un árabe amaneció con dolor de cabeza y dijo echen a Maradona. Luego en Al-Fujairah acabamos invictos con 22 puntos'.

También agradeció al club bielorruso Dínamo Brest por haberle dejado libre el camino para venir a dirigir en México.

'Yo estaba con un pie en Bielorrusia cuando me habló Dorados y le pedí mil disculpas a la gente del Dínamo Brest. Les dije que quería venirme para el calorcito porque el frío de allá es bravo y lo entendieron perfectamente'.

Sobre la labor desempeñada desde septiembre cuando llegó a los Dorados, que no habían ganado y estaban en el lugar número 13 de 15 participantes, Maradona comentó que 'muchos dijeron que yo venía a veranear y miren el verano que tengo'.