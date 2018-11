Ocho nuevos desafiantes presentan su solicitud al cierre de las inscripciones

EFE | Ocho nuevos equipos desafiantes han presentado su solicitud para participar al cierre del período final de inscripciones para competir en la 36ª Copa América que se celebrará en Auckland (Nueva Zelanda) en marzo de 2021.



A las 05:00 (hora española/17:00 hora de Nueva Zelanda) de hoy, 30 de noviembre, hora del cierre definitivo, el Royal New Zealand Yacht Squadron y el Emirates Team New Zealand, defensores del título han confirmado que se han recibido ocho nuevas solicitudes: dos de Estados Unidos, dos de Italia, una de Noruega, una de Holanda, una de China y una de un país que no ha sido revelado (podría ser Japón).



De acuerdo con los documentos de entrada presentados, solo una de estas solicitudes es de aceptación inmediata, mientras que las siete restantes contienen condiciones. Es probable que algunas de las solicitudes no sean válidas, algo que se determinará a través de un proceso de investigación que comenzará de inmediato.



"Estamos realmente satisfechos por el nivel de interés que se ha demostrado en todo el mundo por la cantidad de solicitudes de desafiantes (Challengers) presentados hasta la fecha límite de hoy", ha señalado el CEO de Emirates Team New Zealand, Grant Dalton.



"Sin embargo", ha añadido, "debemos ser cautelosos y no sacar ya conclusiones sobre el número final de equipos. Solo cuando se haya completado el proceso de aceptación, sabremos cuántos competirán en la Prada Cup (torneo de desafiantes) junto a los ya confirmados Luna Rossa, American Magic e INEOS Team de Gran Bretaña "



Las condiciones presentadas por algunos de los desafíos requerirán cambios en el Protocolo y, por lo tanto, depende del acuerdo con el Challenger of Record (Luna Rossa) antes de que se pueda confirmar la participación de cada nuevo desafiante.



Para dar un poco de contexto, un ejemplo es que podría haber un desafío cuya participación está condicionada a que haya un evento de la Serie Mundial de la Copa América en su país.



Se ha informado al Gobierno neozelandés y al Consejo de Auckland que se puede alojar un máximo de cinco desafiantes en Wynyard Point con tres bases dobles y dos sencillas. En caso de que se acepten menos de tres de los últimos desafíos, se tendrá la opción de no proceder con la ampliación de Hobson Wharf (enclave de las bases) para la 36ª Copa de América, lo que resultaría en un ahorro considerable de costos.



"Somos muy conscientes de los costos de construcción de la infraestructura, pero al mismo tiempo deseamos conservar la capacidad de acoger a tantos desafiantes como sea necesario", ha dicho Dalton.



Por otra parte, ayer se presentó en el Yacht Club de Monaco la de la Prada Cup o torneo de desafiantes de la 36ª Copa América, que se iniciará en enero de 20121 en Auckland y que del que saldrá el equipo que se medirá al defensor del título, el Emirates Team New Zealand, en la final de la Copa.



La fase previa de la competición será la celebración de las Series Mundiales de la Copa América. Como se indica en el Protocolo, habrá uno o dos eventos durante la segunda mitad de 2019 y tres eventos en 2020. Se ha confirmado que el primer evento se disputará en Cagliari (Cerdeña) en octubre de 2019.



Será la primera competición en la que utilizarán las embarcaciones de la 36ª Copa América: los AC75 (monocascos de 23 metros de eslora con alerones laterales pivotantes en forma de T.