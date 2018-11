Kanté renueva con el Chelsea hasta 2023

EFE | El Chelsea ha hecho oficial este viernes la renovación del centrocampista francés N'Golo Kanté hasta 2023.

El jugador de 27 años ha firmado un nuevo contrato de 5 años de duración con el Chelsea, club al que se unió en 2016, procedente del Leicester City.



Con los 'Blues' ha marcado tres goles en 81 partidos, además de ganar un título de la Premier League y una FA Cup (Copa de Inglaterra).



"Han sido dos años muy bonitos y deseo que lleguen más. Desde que llegué, he mejorado como jugador, me he puesto retos y he conseguido premios que nunca voy a olvidar", explicó el galo en declaraciones recogidas por la página web del club.



"Me gusta la ciudad, me gusta el club y estoy feliz de quedarme aquí más tiempo", agregó.



La directora del Chelsea y mano derecha de Roman Abramovich, Marina Granovskaia, dijo que ya sabían desde que llegó que era "un jugador especial", pero que aun así "ha sorprendido a todo el mundo con sus incansables y generosas acciones".



"Fuera del campo, Kanté es un dedicado profesional y un hombre humilde, pese a ser un campeón del mundo y dos veces campeón de la Premier League", aseguró la directiva.