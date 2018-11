El Plaza Amador confirma la salida del técnico Jorge Santos

ML | El Club Deportivo Plaza Amador, equipo de la primera división del balompié panameño, anunció hoy a través de un comunicado la salida del técnico panameño Jorge Santos, luego que no pudiera lograr el objetivo de clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras caer el pasado miércoles (1-0) en el partido de playoffs ante el San Francisco FC.

"Anunciamos por medio del presente comunicado, que hemos llegado al acuerdo con el profesor Jorge Santos y su equipo de trabajo, de dar por terminada nuestra relación contractual, no sin antes darle las gracias por toda la colaboración brindada a la institución", publicó el equipo placino en sus redes sociales.

"Próximamente se estará asignando nuevo cuerpo técnico para la categoría profesional", finalizó el comunicado.

Santos, que llegó al cuadro placino en mayo de este año, ya había anticipado su salida tras caer en el partido de playoffs contra los 'Monjes' tras indicar que pondría su cargo a disposición de la directiva.

"Me voy, pero no sin antes agradecer a Dios por este paso por el equipo más popular de Panamá, @cdplazamador, gracias a la directiva y en especial al señor Oguel Suero y al gran Juan Batista, el popular 'Kike', un tipazo de verdad por confiar en mi persona y mi cuerpo técnico para comandar las riendas de este gran club. Disculpas a la afición si les falle de verdad @barra_plazina, soñé con regalarles esa 7ma (corona) que tanto ha costado obtener, pero esta es la vida, me toca dar un paso al costado porque no complí con lo prometido", fue parte de lo que publicó en sus redes sociales el extimonel del desaparecido Chepo FC como muestra de agradecimiento.

