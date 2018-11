Bochornoso y reprochable pelea entre futbolistas de LPF

"Señores de Fepafut si no pueden llevar a cabo una liga respetable, dejen a la liga llevarse a cabo a sí misma. No es la 1era vez que sucede este tipo de acciones negativas, se destruyen estadios, golpean árbitros, árbitros inciden en resultados, etc. y las sanciones son de reír".

Este fue un tuit del exfutbolsita Roberto Brown, haciendo referencia al bochornosa pelea protagonizada por jugadores del Santa Gema y Alianza, el pasado viernes, en la última fecha del torneo Apertura 2018 de LPF.

“Como Asociación De Futbolistas De Panamá y en nombre de todos los jugadores que representamos, pedimos las más sinceras disculpas por los actos antideportivos en Alianzafc-Santa Gema”, posteó la Afutpa.