Contraloría auditara hasta el último centavo de los 30 millones entregados por Pandeportes

El contralor General de la República Federico Humbert detalló que según los resultados de la primera parte de la auditoría realizada al Instituto Panameño de Deporte la cantidad de dinero entregado por supera los 30 millones de dólares.

El funcionario hizo énfasis en lo que calificó como un “desorden y desgreño” financiero dentro de la institución.



“Por lo que hemos visto muchas instituciones sí manejaron sus fondos correctamente. Algunas federaciones presentar su informe, sin embargo el desgreño y el desorden que hemos encontrado en Pandeportes es algo que ha llamado mucha la atención y para mí es inaceptable” afirmó el Contralor.



Quien agregó que la institución estaba “supuesta a solicitar informes de todos los dineros entregados pero solo pidieron reportes al 80% de ellas, y de ese porcentaje, la parte más triste es que el 40% ni siquiera se revisaron”.



Para el director de la Contraloría esta investigación tomará varios meses y culminada la primera partes, el siguiente paso será tomar los informes presentados que no se han revisado para ver qué hay y asegurarse del buen manejo de los fondos, luego se tocará las puertas de las federaciones 20% de las federaciones que no han entregado sus documentación para conocer en que utilizaron el dinero.



“Fepafut (Federación Panameña de Fútbol) no ha presentado su informe del mundial, y Pandeportes dice no haberlo recibido. En ese sentido vamos a entrar a Pandedeporte a revisar y de no encontrarlo vamos a entrar a Fepafut o a cualquier otra institución ( COP, Fepabeis) para ver si los dinero se manejaron correctamente. Que no le quede ninguna duda a la ciudadanía y a las federaciones que la Contraloría va hacer el audito correspondiente y se revisará hasta la última factura”, afirmó el contralor Humbert.



Además reiteró que no son selectivo en la investigación y que como fiscalizadores no investigan personas audita instituciones y cada regente deben hacerse responsable de su actuar frente a la institución.



“Revisaremos todo el actuar, no solo del director sino de los equipos que la acompaña, serán auditados; y todo dinero manejado por las federaciones que no han querido presentar la información o entender que la Ley permite a la Contraloría revisar y hacer un control posterior, no solo a los estamentos del Estado sino a todos aquellos que manejaron del dinero del Estado. No nos temblaran la mano para tocar puertas”.



Durante la inspección de los trabajos que se adelantan en el estadio Roberto “Flaco“ Bala de la Ciudad de la Tablas, provincias de Los Santos, junto al ministro de Educación Ricardo Pinzón, como presidente de la junta Directiva de Pandeportes coincidieron en que los controles dentro de la institución deben ser más férreos y se revisar los manuales y documentos que utilizan.