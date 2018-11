El 'Macif' de François Gabart desciende a gran velocidad hacia Guadalupe

EFE | El trimarán 'Macif' de François Gasbart parece imparable en su camino hacia la victoria de la Ruta del Ron - travesía en solitario entre de Saint Malo (Francia) y Pointe-à-Pitre (Guadalupe)- al final de la quinta jornada ya que, a una media de 25 nudos (48 km/h) de velocidad, ha abierto una brecha de 150 millas sobre el 'Idec Sport' de Francis Joyon, su rival directo.



A 1200 millas (2.220 km) de la meta y a 850 (1.570 km) al oeste del archipiélago de Cabo Verde, Gabart, de 35 años, está a punto de hacer historia. En su primera participación, en 2014, después de ganar la Vendée Globe (vuelta al mundo en solitario) de 2012, venció en la categoría IMOCA y ahora está a un paso de hacerlo en la 'reina', la Ultime.



A pesar de la llegada de una tercera borrasca bastante violenta en la última noche, la mayoría de la flota puede ¡respirar' ya que ha pasado el cabo Finisterre y las Azores. Esto no significa que las condiciones de navegación sean fáciles porque todavía hay más de treinta nudos de viento (58 km/h) en el Golfo de Vizcaya con un mar encrespado.



Se espera que la intensidad del viento caiga el fin de semana y que la treintena de embarcaciones refugiadas en puertos de la bretaña francesa, norte de España y Portugal vuelvan a la competición.



El 'Arsep' de Thibaut Vauchel está atravesando el archipiélago de las Azores, liderando a los Multi50 (multicascos de 15,25 metros). Su rival directo es el 'Fenetre A' del Erwan Le Roux, a 190 millas (360 km) de distancia.



La situación de dispersión en la flota de los monocascos de IMOCA (de 18,30 metros de eslora), ha provocado que el nuevo líder sea el 'Malizia 2' del alemán Boris Herrmann, navegando a 350 millas (680 km) al norte del 'Hugo Boss' del británico Alex Thomson, que está a 240 millas (460 km) al noroeste de las Islas Canarias y a 30 millas (54 km) de él. Esto se ha producido porque Herrmann está más cerca de la ortodrómica (línea más corta entre dos puntos en navegación.



El 'SMA' de Paul Meilhat y el 'PRB' de Vincent Riou están detrás de le a unas 50 millas (90 km). En esta clase se han producido tres abandonos y otros cinco barcos están protegidos en puerto.



No ha habido cambios en el liderato en la flota de los Clase40 (monocascos de 12,20 metros). El francés 'Veedol' de Yoann Richomme navega a 500 millas (900 km) al oeste del cabo San Vicente, pero no puede abrir brecha sobre el 'Imerys' de Phil Dharp y el 'Aina' de Aymeric Chappelier, ambos a unas 50 millas (90 km) detrás.

No se ha retirado ninguna embarcación es esta clase, pero 20 de 53 están paradas en diversos puertos.



En los Multicasco Rhum (de 39 a 60 pies), que navegan a 500 millas (900 km) del cabo San Vicente, el 'Olmix' de Pierre Antonie, un trimarán de 15 metros, domina con autoridad con 290 millas (560 km) de ventaja sobre el 'Pir2' del veterano Etienne Hochede, de 62 años, con trimarán Langerin botado en 1983.



El 'Happy' de Loïck Peyron es séptimo,a 600 millas (1080 km) del líder, cuando ya navega cerca de Lisboa. Es esta categoría, doce unidades están refugiadas aún en diferentes puertos.



A 420 millas (820 km) al suroeste del cabo de San Vicente,el 'Café Joyeux' Sidney Gavignet, un monotipo Finot Conq de 16 metros, botado en 2007, domina en la categoría Monocascos Rhum bajo viento del suroeste de 14 nudos (26 km/h) y también domina con autoridad,con 220 millas (420 km) de ventaja sobre el 'Alcatrazit' de Sébastien Destremau.