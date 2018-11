El boxeo quiere renacer

El boxeo de Panamá ha tenido renombre a nivel mundial gracias a figuras como Roberto Durán, Eusebio Pedroza, Carlos ‘El Púas’ Murillo e Hilario Zapata, entre otros grandes exponentes hace unas cuantas décadas atrás.

Pero, esta ‘época dorada’ de nuestro deporte de los guantes ha pasado. Actualmente se vive un punto muy bajo, el cual algunos consideran, una crisis, ya sea por el desinterés de promoverlo.

La falta de campeones mundiales panameños, ha desencadenado en que muchos promotores de boxeo hayan desistido de realizar cartillas, así lo confirmó el excuatro veces campeón del mundo, Roberto Durán.

"Estamos flojos y los pelaos se meten a jugar fútbol, así que estamos mal en el boxeo, porque no hay veladas", afirmó el 'Manos de Piedra', quien llamó al gobierno para reforzar el boxeo amateur y hacer torneos de guantes de oro, pues "de allí salen los campeones".





“Volveremos a tener uno o varios campeones mundiales”

El comentarista de boxeo del programa de televisión ‘ Lo Mejor del Boxeo’, Juan Carlos Tapia dijo que “los panameños no se conforman a no tener campeones mundiales, ya que se ha tenido 30 monarcas de boxeo: unos 28 hombres y dos mujeres. Mira en países como Chile, como Brasil que no tienen un solo campeón hace rato”.

Agregó: Panamá siempre ha sido un país productor de campeones mundiales, no tenemos ahora, pero dentro de 6 u 8 meses meses volveremos a tener no uno, hasta dos tres y cuatro al mismo tiempo. Esto es un problema de ola y de paciencia. Los panameños somos impacientes y queremos tener todos los años campeones mundiales de boxeo y eso no se dan con una población boxística tan baja”, dijo el especialista en boxeo.

