Bagnaia: “Sin el equipo no habría crecido, nunca pararé de dar las gracias”

EFE | El italiano Francesco Bagnaia (Kalex), quien este domingo se adjudicó el título de campeón del mundo de Moto2, quiso acordarse de todo el mundo que le rodea ya que para él, el motociclismo no es un deporte individual pues aseguró que "sin el equipo no habría crecido" y que "nunca" parará "de darles las gracias".



El piloto de Turín explicó que cuando sale a la pista detrás suyo "hay una familia, no un equipo, pues ahí está Pablo -Nieto-, que une a todos". "Valentino Rossi, que es el modelo en el que fijarme y los otros pilotos de la Academia VR46. Sin olvidarse del apoyo de David o de Carola, mi hermana, los sacrificios de mi familia, o de Idalio -Gavira-, mis ojos en la pista".



"Pecco" Bagnaia se mostró muy contento con el título conseguido puesto que para él "ha sido un campeonato muy difícil porque Miguel -el portugués Miguel Oliveira- ha sido toda la temporada muy constante". "Nosotros hemos tenido que ganar más que él".



"A veces hemos cometido errores, hemos tenido mala suerte, pero siempre hemos estado ahí y por eso tengo que dar las gracias a mi equipo, que ha sido clave en este título, porque juntos hemos ganado, juntos hemos perdido, pero también juntos hemos crecido y juntos somos campeones del mundo", recalcó Bagnaia.



El piloto italiano reconoció errores como los de "Termas de Río Hondo y Phillip Island, aunque lo bueno fue que Oliveira también falló, pero la clave más importante ha sido la regularidad".



En lo que se refiere a la carrera de Sepang, Francesco Bagnaia dijo: "Tenía a Pasini detrás pero nos conocemos bien y pensé que no me adelantaría, pero no quería dejar de tirar porque si te pones a pensar en otras cosas en lugar de estar al ciento por ciento puedes cometer errores y por eso he empujado fuerte toda la carrera".