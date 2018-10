El peruano Gamero reafirma el mandato inca en la vuelta a Guatemala

EFE l El peruano Alonso Gamero reafirmó hoy el poderío inca en la 58 edición de la Vuelta a Guatemala al ganar la segunda etapa y mantener así el liderato.

Gamero, que aseguró que la clave de su nuevo triunfo fue "la fe" y "la confianza", se impuso a sus competidores tras 102 kilómetros que separan a Jalapa de Jutiapa y dedicó su segunda victoria a su madre, que está de cumpleaños.

El peruano, que defendió el suéter de campeón, subió al primer lugar del podio después de un sprint de infarto y tras una etapa muy accidentada, aunque él mismo reconoció que las dos han sido "muy complicadas" y que hay que saber "sobrellevar" los momentos críticos para seguir estando ahí.

El grupo venía muy compacto. Desde el inicio de esta etapa, marcada por las altas temperaturas y un sol en su punto más álgido, hubo muchos pinchazos y caídas. En los últimos kilómetros todos se pegaban al grupo.

Sin tregua. Sin espacio. Gamero también lo hizo. Después de la última subida pensó que no iba a aguantar, pero trató de mantenerse tranquilo y seguir la estela y así pudo coger "un buen ritmo" para sobrepasar a sus compañeros y mantener el liderato.

Lo midió y lo calculó, y el peruano, experto en estos remates y número 141 de área de América del Sur, lo logró. Levantó los brazos y se pegó golpes en el pecho tras un embalaje brutal, confirmando su buen estado de forma, lo que beneficia a la selección de su país, cuyo equipo marcha tercero por detrás de dos locales.

En el podio lo acompañaron dos guatemaltecos con el mismo tiempo, Brayan Ríos y Alfredo Ajpacajá, siendo este último el que se mantiene segundo en la clasificación general.

La fiesta del pedal en Guatemala, en la que participan 12 equipos nacionales y 7 extranjeros, continuará este jueves con la tercera etapa con un recorrido de 133 kilómetros entre Asunción Mita y San José Pinula.

- Clasificación de la segunda etapa: 1. Alonso Gamero (PER) 2h14:20 2. Brayan Ríos (GUA) m.t. 3. Alfredo Ajpacajá (GUA) m.t. 4. Jonathan de León (GUA) m.t. 5. Reiner Honig (NED) m.t. - Clasificación general: 1. Alonso Gamero (PER) 4h08:37 2. Alfredo Ajpacajá (GUA) m.t. 3. Jonathan de León (GUA) m.t. 4. Walter Escobar (GUA) a 45s 5. Reiner Honig (NED) a 1:13 - Clasificación premios de montaña: 1. Walter Escobar (GUA) 11 puntos 2. Alder Torres (GUA) 5 3. Alonso Gamero (PER) 5 - Clasificación metas volantes: 1. Dorian Monterroso (GUA) 10 puntos 2. Gerson Toc (GUA) 5 3. Julio Padilla (GUA).