Panthers en playoffs de la Flag Varsity Kiwanis

Las Panthers del Instituto Atenea obtuvieron su quinta victoria al hilo para ratificar el primer lugar y asegurar boleto a los ‘playoffs’ de la división Flag Varsity Femenino de la Liga de Football Americano Kiwanis, tras vencer al AIP Fighting Owls por marcador siete a cero en jornada celebrada en el COPA Airlines Filed “Sports Center” en Costa del Este, el pasado fin de semana.

En tanto, La Salle Spartans vencieron a Las Esclavas Slaves por 13 a 0. La QB Ana Patricia Vincensini pudo concretar jugada con Ana Cristina Scigliani para convertir touch down que marcó la diferencia en un partido extremadamente defensivo para lograr triunfo sobre Black Tiger por pizarra de seis a cero.

En tanto, las dirigidas por Jennifer Reyes aplicaron acarreos de poder por parte Natalia Young y Pamela Picota, quienlogro tres TDs fueron la clave del éxito de Kiwanis Kolts sobre Balboa Dragons por 24 a 0.

La próxima jornada ( 27 de octubre) tendrá los partidos, desde las 2:00 p.m.: Las Esclavas Slaves vs Black Tigers; Brader Raiders vs Panthers del Instituto Atenea; La Salle Spartans vs Balboa Dragons y Kiwanis Kolts vs AIP Fighting Owls.