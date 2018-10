Empates y rachas victoriosas en el flag y football Kiwanis

La Salle Spartans superaron por la mínima (13x12) a las Brader Raiders, en la división Mini Flag Femenino de la Liga de Football Americano Kiwanis.

En los otros partidos, Balboa Dragos y ECP Mighty Eagles empataron a seis; mientras que Black Tigers vencieron a Kiwanis Kolts por siete a cero.

Los próximos encuentros serán el sábado 20 de octubre, desde las 3:00 p.m., con los duelos entre Kiwanis Kolts (1-1-1) vs ECP Mighty Eagles (1-1-1); AIP Fighting Owls (0-2-1) vs Balboa Dragons (0-1-2) y Black Tigers (2-1-1) vs Brader Raiders (2-0-2).



Por otro lado, el fin de semana se registró un triple empate en el segundo lugar entre los Kiwanis Kolts, Balboa Dragons y La Salle Spartans al término de la jornada de la división Mini Contact Masculino, pese al descanso del AIP Fighting Owls que mantiene condición de invicto en cuatro salidas.

Los ECP Mighty Eagles vencieron a Black Tiger por marcador de 31 a 0. El duelo Kolts y Raiders terminó igualado a 24 puntos; mientras que La Salle Spartans y Balboa Dragons concluyó por pizarra nivelada a ocho para ambos equipos.