La selección está de capa caída

La selección mayor de fútbol de Panamá ha caído en un bajón futbolístico en este 2018, debido a que solo ha sumado una victoria en 10 compromisos disputados y tras ser goleada 3-0 por Japón el pasado jueves en Niigata, cosechó su sexta derrota consecutiva entre encuentros del Mundial de Rusia y partidos amistosos.

Bajo el interinato del anglopanameño Gary Stempel y a la espera de que se conozca al nuevo seleccionador luego de las elecciones de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) en febrero del próximo año, la ‘Roja’ arrancó el proceso hacia Qatar 2022 el pasado 11 de septiembre con una derrota (2-0) en casa ante Venezuela.



De los 18 convocados contra los venezolanos, solo 10 jugadores estuvieron ante los nipones, de los cuales seis repitieron en el once titular.



Luego de jugar el primer amistoso post Mundial con un 4-3-3, Stempel volvió a ensayar con un 4-2-3-1, pero no logró mejorar la imagen de los canaleros que han dado paso al relevo generacional tras la salida de algunos veteranos.



La racha negativa en este proceso de adaptación tiene muy preocupada a la afición

“Creo que los malos resultados se atañen a la dirigencia y a la postergación de la elección de una directiva y de un técnico en propiedad. Pues, después del Mundial se debió pensar en eso y no esperar más de 7 meses para esta renovación”, sostuvo Adrián Carrera, presidente de la barra ‘La Extrema Roja’.



Por su parte, los técnicos y exseleccionados nacionales, Mario Anthony Torres y Rolando Palma confían en el trabajo de Stempel y creen que estos tipos de partidos servirán para el crecimiento de nuestros futbolistas.



“Creo que hay que esperar y que el trabajo vaya saliendo, tenemos mucho material. Eso es lo que hay que buscar para ir conformando una selección que haga competencia cuando empiece lo verdadero”, indicó ‘Chalate’ Torres.



“Se está buscando y concentrando en una base de jugadores que puedan afrontar lo que se avecina que es Qatar, pero hay que tener paciencia”, dijo Palma.





