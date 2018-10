Sergio Ramos: "Se ha recuperado el orden, la disciplina y los resultados"

AFP | "Se ha recuperado el orden, la disciplina y los resultados", declaró el capitán de la selección española Sergio Ramos, este domingo en Sevilla en la víspera de jugar contra Inglaterra en la Liga de Naciones, acerca de la mejora del equipo después del decepcionante Mundial de Rusia 2018."España viene de torneos nada positivos y el fútbol son resultados. Después del Mundial de Rusia la ilusión estaba baja, pero ha habido un cambio y se ha recuperado el orden y la disciplina, y también los resultados", señaló Ramos, que compareció tras el técnico Luis Enrique."La selección vuelve a brillar y recupera el espíritu. Estamos en el camino bueno y hay que seguir en esta dinámica y acumulando victorias. Sería extraordinario jugar la Final Four y conseguir este título", señaló sobre la posibilidad de que España alcance la fase final de la Liga Europa, nueva competición creada por la UEFA.Ramos se refirió a Inglaterra, semifinalista del pasado Mundial, a la que España ya venció en Wembley en el partido de ida (2-1)."Inglaterra tiene jugadores con mucha calidad, entre ellos (Harry) Kane, física y técnicamente. Pero no es el único. Son desequilibrantes y peligrosos. El nivel de dificultad es tremendo, es una gran selección", dijo."Una de las virtudes de Inglaterra son las jugadas abalón parado y hay que estar atentos y que nos generen el menor número posible de faltas y de córners. Tener el balón y jugar lejos de su portería son los objetivos. Inglaterra está mejor que en el Mundial", subrayó Luis Enrique.El técnico asturiano elogió el trabajo de su colega inglés: "Me gusta (Gareth) Southgate como entrenador porque propone jugar al fútbol adaptándose a sus jugadores. Le he seguido para aprender y para tener un profesor de inglés que me saliera gratis".La 'Roja' encabeza el grupo 4 de la Liga A con seis puntos, tras haberse impuesto en las dos primeras jornadas de esta nueva competición continental a Inglaterra y Croacia (6-0)."Lo que nos da la clasificación matemática es la victoria y los otros resultados ni los contemplo. Vamos a salir a ganar porque lo que nos interesa es la victoria. Vamos a centrarnos en eso", dijo el seleccionador sobre la posibilidad de acceder el lunes a la fase final.Luis Enrique, que llegó al puesto de seleccionador después de que España fuera eliminada en el Mundial 2018 ante la anfitriona Rusia en octavos, analizó sus primeros pasos."Yo estoy preparado para las situaciones positivas y para las otras. Estoy adaptado a lo que es ser seleccionador. El trabajo es el seguimiento de los jugadores. Soy uno novato en esta parte, pero todo va perfecto", dijo.Además de las victorias ante Inglaterra y Croacia, España venció 4-1 el jueves a Gales en un amistoso, por lo que Luis Enrique solo conoce el triunfo como seleccionador.