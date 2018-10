Un millar de personas en el entierro del exboxeador "Rocky" Rocchigiani

EFE | Unas mil personas dieron hoy, 13 de octubre de 2018, el último adiós en Berlín a Graciano "Rocky" Rocchigiani, doce días después del trágico accidente en el que el exboxeador alemán, de 54 años, fue atropellado en una autovía en Sicilia.

Al Antiguo Cementerio de San Mateo, en el barrio berlinés de Schöneberg, acudieron la familia del excampeón del mundo de semipesados, retirado en 2003, sus tres hijos y su compañera, Santina.

Antiguos rivales y compañeros de "Rocky", como Dariusz "Tiger" Michalczewski, Henry Maske, Sven Ottke y el promotor Wilfried Sauerland, así como el boxeador Arthur Abraham y Marco Huck quisieron también rendirle homenaje.

En la capilla, con espacio para 200 personas, no cabía nadie más al inicio de la misa al mediodía (10.00 GMT), de manera que varios cientos de invitados tuvieron que esperar fuera, según informa el diario "Bild".

Durante la ceremonia pudo oirse el tema "Se Bastasse Una Canzone", de Eros Ramazzotti y "Perfect", de Ed Sheeran, mientras que "The Show Must Go On", de Queen, fue la música elegida para acompañar el féretro a su salida de la capilla.