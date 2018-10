El karateca Cención pide ayuda

ML | “Señores me he endeudado casi en $7,000 por este país, por este deporte y ya no aguanto más. Si ahora es así, que son pocas competencias que me puedo esperar el otro año...”, escribió en redes el karateca panameño Héctor Cención, al denunciar que “después de muchas promesas por parte de Pandeportes, COP y Presidencia de la República, no ha recibido fondos para completar sus entrenamientos”.