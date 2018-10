Ex WWE Carlito protagonizará combate estelar de la GWE el sábado

La ex estrella de la World Wrestling Entertainment (WWE), el puertorriqueño Carlito Caribbean Cool (Carlos Colón Jr.) visitará Panamá este fin de semana para demostrar su talento en la lucha estelar de la función denominada ‘Zona Met-Rx’, organizada por la Global Wrestling Evolution (GWE).Alejandro Pascual, dueño de la GWE, explicó ayer que el ex campeón Intercontinental y de los Estados Unidos de la WWE enfrentará este sábado a los panameños Karcamo, King SheMc y Crush en una lucha fatal de cuatro por el Campeonato de la GWE.La cartelera tendrá como escenario el GWE Center en vía Transístmica, las puertas se abrirán a las 5:45 de la tarde con el ‘Meet and Greet’ y una hora después iniciará el evento.La entrada general para ver el espectáculo tendrá un costo de 10 dólares y los niños 5 dólares.“Son siete luchas de puras rivalidades calientes, cada una con una historia más fuerte que la otra”, señaló Pascual.Además de la batalla principal, estarán los combates entre Mr. Pascual contra Ion; B-Boy Lang ante El Fulo; Allen Anderson frente a Norbert; Alana vs. Kitty y la lucha de campeonato en parejas entre el Van Club contra Némezis y Blue Diamond Thunder.Francisco Márquezfmarquez@metro libre.comTwitter: @f22marquezInstagram:francisco22marquez