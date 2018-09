Roberto Durán: En México tratan a Canelo como si fuera de otro país

ML| La leyenda del boxeo latinoamericano, Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán, destacó en su camino hacia la Convención del Consejo Mundial de Boxeo en Kiev, Ucrania, que los mexicanos tratan a Canelo Álvarez como si fuera de otro país, cuando lo único que ha hecho es dar orgullo y patria al pueblo azteca.

En charla con algunos medios en el aeropuerto Charles de Gaulle francés, el tetracampeón panameño pidió además a Floyd Mayweather concederle la revancha a Canelo, pues esa pelea sí tiene una alta dosis de interés y con muchas probabilidades de que gane el mexicano, no que regrese ante Manny Pacquiao como pretende.

“Lo que no entiendo una cosa, con el respeto de México, es que ustedes mismos, paisanos de Canelo, ustedes le dan contra a él y tratan a Canelo como si fuera de otro país, él es de Guadalajara, es mexicano, y lo he notado, con el respeto hacia México, no le dan la credibilidad que deberían darle, lo tratan como si fuera gringo, y no es gringo sino mexicano. Hay que querer más a Canelo y respetarlo porque le está dando gloria y patria a su país, que es lo más importante”, dijo Durán en la charla.

En la pelea de Canelo y Gennady Golovkin de hace unos días, Durán dijo que vio ganar a Canelo, y que todas las críticas hacia él poco deben molestarle. “Nosotros los boxeadores estamos acostumbrados a que nos critiquen, ganes o pierdas te van a criticar y uno no le hace caso a eso, mucha gente vio ganar a Canelo, vi ganar a Canelo, pero para el gusto, los colores, lo más importante es que ganó por la Independencia y la celebración de ganarle a GGG y le quitó el invicto”, destacó.

Además de reconocer a Álvarez en la elite del boxeo mexicano, le pidió a Mayweather darle una oportunidad de cobrar venganza luego de la victoria por puntos de 2013. “Yo sí quisiera que se diera la revancha de Canelo con Mayweather, y te apuesto a ti a que Canelo se lo gana, porque acuérdate que al negro (sic) no le gusta que le peguen abajo, le pegas abajo y se está agarrando los testes (sic) y es puro cuento, esa pelea me hubiera gustado que venga, porque Mayweather va a regresar a pelear con Pacquiao y eso no es pelea.

“Pero sí es pelea (con Canelo) por dos razones, él nada más perdió con él ¿y quiénes son los que llenan los hoteles de Las Vegas?, los mexicanos, no son los gringos, los mexicanos son los que llenan los hoteles porque ellos no solamente van a ver una pelea, van a ver un show, y el mexicano se va a divertir, el americano es más tranquilo, pero si vas a la pelea ves puro mexicano, ya lo tengo todo estudiado”, estableció la leyenda canalera.