Rahm se medirá a Tiger Woods en individuales

El golfista español Jon Rahm, que perdió sus dos primeros partidos de la Ryder Cup, espera resarcirse en la última oportunidad que le queda, el duelo de individuales del domingo, en que le tocará jugar contra Tiger Woods.



Rahm y Woods se enfrentarán en el cuarto partido de los doce individuales programados para el domingo, desde las 10h41 GMT, cuando Europa terminó la segunda jornada con una ventaja de 10-6 en esta competición bianual que enfrenta a los dos equipos en Saint Quentin en Yvelines, cerca de París.



"Todavía queda un día más. Tenemos cuatro puntos de ventaja. A ver si por lo menos puedo aportar mi granito de arena", dijo Rahm antes de conocer que su rival será la estrella del equipo estadounidense, que ha perdido también los tres partidos en esta Ryder.

Jon Rahm soñaba con esta Ryder Cup y por ahora las cosas no van como esperaba. Tras caer este sábado por la mañana en la modalidad de 'fourball', junto al inglés Ian Poulter, sumó su segundo revés en dos partidos.



Junto al danés Thorbjorn Olesen, que perdió en la mañana del viernes haciendo pareja con Rory McIlroy su partido de 'fourball', es el único europeo que no ha conocido la victoria en esta edición de la Ryder Cup que se disputa en la periferia de París, en Saint Quentin en Yvelines.

Olesen no ha vuelto a competir, mientras que McIlroy ha ganado dos partidos. El inglés Justin Rose, que perdió junto a Rahm el viernes el primer partido de 'fourball', se recuperó después con un triunfo en 'foursome', haciendo pareja con el sueco Henrik Stenson.



Los ingleses Paul Casey y Tyrrell Hutton, que habían perdido también el viernes su primer partido de 'fourball', se recuperaron también ganando sus dos siguientes.

Tras el revés de Rahm con Rose, segundo jugador mundial, el viernes en 'fourball', cayendo ante los estadounidenses Brooks Koepka y Tony Finau, por un hoyo abajo, este sábado, el golfista vasco, con Poulter, cayó en la misma modalidad ante Justin Thomas y Jordan Spieth, por dos hoyos en contra con uno por jugar.



El propio Poulter, que perdió junto a Rahm por la mañana y volvió a perder por la tarde haciendo pareja esta vez en 'foursome' con McIlroy, también contra Thomas y Spieth, había ganado el viernes en esta última modalidad junto al norirlandés.

El viernes, tras la derrota en el partido con Rose, Rahm, de 23 años, octavo jugador del mundo, estaba enfadado con su actuación, en la que logró tres birdies, que no ayudaron a evitar la pérdida del partido.

Al joven golfista, que ganó dos años consecutivos el premio del mejor jugador del mundo amateur, solo una charla revitalizadora con la antigua estrella española José María Olazábal le ayudó a relativizar.

"Estaba bastante fastidiado. Me ha costado más de hora y media calmarme, pero he hablado con Chema (Olazábal), que me ha contado historias de la Ryder y ha conseguido levantarme la moral", dijo el viernes tras su primer revés.



"Pensaba que había decepcionado al equipo (tras la actuación del viernes), pero ya me han dicho mis compañeros que no vuelva a pensar así nunca más", explicó el vasco. Este sábado, junto a Poulter, el joven jugador vasco solo pudo hacer dos birdies al final, aunque trató de relativizar.

"Es lo que hay. Quitando a Tommy (Fleetwood, que ha ganado sus cuatro partidos) los rookies del equipo europeo no estamos jugado el mejor golf de nuestra vida. Es golf", explicó Rahm tras perder junto a Poulter.

"Entre los hoyos 1 y 12 o 13 no ha sido un gran día. No he podido hacer mucho ni he aportado mucho. No es que me sintiera mal, pero he fallado golpes por poco", añadió el jugador vasco.

"Thomas y Spieth han jugado muy bien. Cuando me he puesto las pilas en el 13 y 14 he logrados dos birdies", concluyó.