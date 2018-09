La NFL es la liga más impredecible y competitiva

La Semana 3 de la NFL de Estados Unidos tuvo un resultado histórico; la primera victoria de los Cleveland Browns después de 635 días. Después, la jornada dominical nos deparó un par de duelos que definitivamente califican como sorpresa.

La victoria de los Buffalo Bills sobre los Minnesota Vikings, en primera instancia, y el primer triunfo de Matt Patricia como head coach de los Detroit Lions, por cierto ante su ex mentor, Bill Belichick.



Por otra parte, y luego de 15 juegos jugados en la Semana 3, sólo permanecen invictos cuatro equipos. Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Los Angeles Rams y Tampa Bay (hasta el momento de redactar esta pieza), son los equipos que marchan con récord perfecto.



Conferencia Americana. Los New England Patriots, candidato N° 1, acumulan dos derrotas en los últimos dos partidos (ante los Jacksonville Jaguars y Lions).

Su única victoria, ante los Houston Texans en la Semana 1, fue de apenas 7 puntos de diferencia.



Conferencia Nacional. Philadelphia Eagles los campeones de la liga, si bien no han alcanzado a decepcionar, tienen marca de 2-1 y esa derrota fue ante los Bucs.



El punto es la evolución de Carson Wentz, jugó luego de la grave lesión. y esta de vuelta.

Redacción

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @metrolibrepty

Instagram: metrolibrepty