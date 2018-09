Murray terminará la temporada después del torneo de Pekín

EFE | El tenista británico Andy Murray dará por terminada la temporada después de competir en los torneos de Shenzhen y de Pekín, por lo que no disputará los Masters 1.000 de Shanghai y París.



Murray, actual número 308 del mundo, retornó al circuito este año tras once meses sin jugar, después de alejarse de las pistas después de Wimbledon 2017 pare recuperarse de sus problemas físicos.



El escocés sufrió una operación de cadera a principio de este año y volvió a competir en la hierba de Queen's, sumando nueve partidos (cinco victorias y cuatro derrotas) en el circuito.



Su mejor resultado fueron los cuartos de final del ATP 500 de Washington.



El exnúmero uno explicó en un vídeo divulgado en sus redes sociales que necesita "un largo período de entrenamiento y reacondicionamiento", con el objetivo de "estar en la mejor forma posible para 2019".



"Los últimos meses han sido realmente positivos. Siento que he hecho grandes avances en la recuperación de la cirugía en la cadera. Con otro período de entrenamiento, mejoraré aún más", aseguró el de Dunblane.



Por lo tanto, el torneo de Shenzhe, de categoría 250, y el de Pekín, de categoría 500, serán las últimas competiciones oficiales que Murray dispute este año.



De aquí a final de temporada, el ganador de tres Grand Slams no defiende ningún punto, por lo que no se verá afectado por grandes caídas en el ránking.