Muguruza se cita con las mejores en Wuhan

EFE | Las mejores tenistas del panorama mundial se dan cita a partir de este domingo en el Abierto de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, para disputar el torneo que sirve de antesala al Abierto de Pekín de la primera semana de octubre.

La francesa Carolina García (cuarta cabeza de serie) intentará revalidar el título frente a rivales de la talla de la rumana Simona Halep (primera cabeza de serie y número uno del mundo), la danesa Caroline Wozniacki (segunda cabeza de serie y vencedora del Abierto de Australia) o la alemana Angelique Kerber (tercera cabeza de serie y victoriosa en Wimbledon).



La española Garbiñe Muguruza, que viene de perder en Tokio en segunda ronda ante la estadounidense Alison Riske (6-1, 6-2) y de caer en octavos de final en el Abierto de EEUU ante la checa Petra Kvitova (7-6 (3), 6-3), tratará de mejorar su marca de los últimos dos años en Wuhan: el año pasado fue eliminada en cuartos, mientras que en 2016 cayó en su debut.



Muguruza, número catorce en la clasificación del torneo, tendrá que verse las caras el lunes con la belga Alison van Uytvanck, quien frustró su ilusión en julio de ganar Wimbledon por segundo año consecutivo al derrotarla en segunda ronda por 5-7, 6-2 y 6-1.



"Tiene un juego muy agresivo, muy bueno para la hierba", dijo entonces de la jugadora belga, ganadora de dos títulos en su carrera -Quebec el pasado año y Budapest en este- y con la que se enfrentará ahora en pista dura.



Las otras dos españolas presentes en el cuadro son Carla Suárez (vigésima tercera del mundo) y quien debutará también el martes ante la búlgara Aryna Sabalenka, y Sara Sorribes Tormo, que ha logrado pasar en la ronda clasificatoria tras vencer ayer a la polaca Magda Linette (4-6, 6-2 y 6-3) y hoy a la alemana Anna Zaja (6-3 y 6-4).



No tuvo la misma suerte la guipuzcoana Lara Arruabarrena, que perdió el viernes contra la estadounidense Vania King (6-1 y 6-0) y no pudo clasificarse para disputar el torneo.



La puertorriqueña Mónica Puig, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016, sí logro clasificarse y se estrenará mañana en la pisa dos de Wuhan ante la belga Kirsten Flipkens.



Completan el listado de cabezas de serie la checa Petra Kvitova (quinta), que ha atesorado cinco títulos esta temporada y es una de las favoritas para erigirse campeona en Wuhan, una pista en la que ya se ha coronado en dos ocasiones, la ucraniana Elina Svitolina (sexta), la japonesa Naomi Osaka (séptima) y la checa Karolina Pliskova (octava).



A pesar de que estas ocho tenistas se clasifican directamente para segunda ronda, la organización del torneo reconoció hoy que "algunas de las mejores jugadoras del mundo se enfrentarán desde las primeras rondas" en esta edición, como la estadounidense Sloane Stephens o la letona Jelena Ostapenko.



La estadounidense Venus Williams, que iba a jugar invitada en Wuhan, finalmente no podrá asistir porque no se encuentra en buenas condiciones físicas.



En total, el torneo, que celebra este año su quinta edición, contará con la presencia de diez ganadoras de Grand Slam que acumulan 21 títulos entre ellas.