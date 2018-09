Allegri dice que la roja a Cristiano es "una cosa ya pasada"

EFE | El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró este sábado que la expulsión al portugués Cristiano Ronaldo en la última visita europea al Valencia es "una cosa ya pasada" y que el luso "hará un gran partido" el domingo contra el Frosinone.





"Cristiano hará un gran partido, como lo hizo en la primera media hora del partido de 'Champions'. La gente siempre espera mucho de él, pero no tiene que demostrar nada", dijo Allegri en la rueda de prensa previa al partido liguero del domingo.



"Tiene que seguir jugando, disfrutando y marcando goles. Él es muy exigente con sí mismo y mañana hará una gran prestación. La historia del miércoles es una cosa ya pasada. Es el mejor jugador del mundo y un gran valor para el equipo", agregó.



Las declaraciones de Allegri se producen después de que Cristiano fuera expulsado en Mestalla por un contacto con el defensa colombiano Jeison Murillo y abandonara el campo visiblemente desconsolado.



El portugués, que lleva dos goles en la Serie A (Primera División), saldrá de titular contra el Frosinone y jugará junto al argentino Paulo Dybala, mientras que el croata Mario Mandzukic y el francés Blaise Matuidi podrían tener una jornada de descanso.



"Mañana Dybala jugará porque es un jugador importante y capaz de marcar goles. Hay que aprovecharle de la mejor manera y él podría ocupar varias posiciones en el campo", explicó, añadiendo que Mandzukic y Matuidi necesitan un cuidado particular tras el esfuerzo que realizaron en el último Mundial.



El entrenador de los turineses dijo además que el triunfo contra el Valencia ya pertenece al pasado y que su equipo debe encarar la visita al recién ascendido Frosinone con el máximo cuidado, para seguir con el pleno de puntos tras las primeras cinco jornadas ligueras.



"Es un momento importante de la liga. Lo de la 'Champions' era un encuentro delicado, pero ya es pasado. Hicimos un buen partido aunque esto tiene que ser normal para el Juventus. El Frosinone es un equipo que mañana buscará una hazaña. Nosotros no tenemos que bajar la atención", afirmó.