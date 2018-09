Los Santos y Coclé mandan en el Torneo Nacional de Béisbol U14

Los Santos manda inmaculadamente en el Grupo A del Torneo Nacional tras derrotar ayer a Herrera, dejando foja de 4-0 y Coclé es el líder en solitario del Grupo B, tras tres fechas de competencias en el Campeonato Nacional de Béisbol U14 que se juega en Las Tablas y Santiago, respectivamente.En el Clásico de Azuero del Torneo U14, Los Santos venció 8 carreras por 5 a Herrera con racimo de 10 imparables y buen trabajo en la lomita de Vanie Villarreal, en partido jugado en el estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas.La tropa santeña marcó 1 carrera en el primero, 1 en el segundo, 3 en el cuarto, 1 en el quinto, 1 en el sexto y 1 en el séptimo para sumar 8 anotaciones, con 10 cañonazos y 3 errores en el terreno de juegos. Herrera hizo 1 en el cuarto y 4 en el quinto, con 6 hits y 3 pecados.Gana el partido Vanie Villarreal que trabajó 2.1 entradas de relevo, con 1 imparable tolerado, sin carreras y par de ponchados. Pierde Ronald Samaniego.Los mejores al bate por Los Santos fueron, Diego Meléndez de 2-2, Nadier Cano de 3-2, Cristian Cedeño de 2-1 y Marco Vega de 4-1. Por Herrera sobresalió Dilán Bernal de 4-1.Los Santos 8 10 3Herrera 5 6 3La tripa metropolitana que juega en el Grupo A sigue de lleno en la batalla por un cupo a la siguiente ronda del Torneo Nacional U14, tras derrotar este miércoles a Colón por tablero de 13 a 6 en partido jugado en el estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas.Metro A marcha segundo en la clasificación con marca de 3-1 y aspira entrar segundo en la clasificación. En el partido ante Colón el triunfo fue para el derecho Ezequiel Bonilla que trabajó 3.0 entradas ponchando a 4, sin boletos y 3 carreras permitidas, mientras que la derrota fue para Dereck Antunez.Los mejores al bate por Metro A fueron Ezequiel Bonilla de 2-2, Anthony Sánchez de 4-3, Kevin Toala de 4-2 y Jean Salazar de 4-2. Por Colón destacó Christopher Westh de 3-2.Metro A marcó 4 carreras en la baja del primero, 2 en el cuarto, 7 en el quinto y cerró con 12 imparables y 2 errores en el terreno de juegos. Colón hizo 1 en el primero, 3 en el cuarto y 2 en el quinto, con 8 hits y 3 errores.Colón 6 8 3Metro A 13 12 2En más resultados, pero en el Grupo B, Panamá Oeste mantuvo encendida sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase tras derrotar a Metro B por pizarra de 6 carreras a 5 con gran trabajo de relevo del derecho chamero Diego Sanjur.Yeremi Sánchez dio de 3-2 y Arod McKenzie de 2-2 para comandar el ataque de 10 imparables de los Vaqueros que sacaron un valioso resultado. Por Metro B destacaron Brian Burrowes de 4-3 y Brian Andrion de 3-2.Los Vaqueros marcaron 2 carreras en el tercero, 3 en el cuarto y una en el séptimo para cerrar su producción con 10 hits y 3 errores, mientras que Metro B sumaba 1 en el segundo y 4 en el quinto, con 11 hits y 1 error.Gana el partido Diego Sanjur tras completar 1.2 entradas y lo pierde Jafeth Rios.Metro B 5 11 1P. Oeste 6 10 3En otros resultados del miércoles:Grupo A:En más resultados Darién cayó ante Occidente 4-6 y luego pierde 4 a 7 ante Chiriquí.Grupo B:En el Grupo B Coclé mantuvo su foja inmaculada tras vencer a Panamá Este 6 carreras por 5 y Veraguas derrota 12 a 11 a Bocas del Toro.Los Santos vs OccidenteChiriquí vs OccidenteMetro A vs DariénColón vs HerreraBocas del Toro vs OesteP. Este vs VeraguasCoclé vs Metro B.