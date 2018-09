Platos fuertes para amantes del buen football de la NFL

La primera semana del football americano de la NFL pasó en un parpadeó y este domingo se juegan la mayoría de los partidos de la segunda jornada, sólo dejando fuera el Seattle-Chicago (7:45 p.m.), del lunes y el Baltimore-Cincinnati, de anoche. Dos encuentros llaman poderosamente la atención en la Semana 2 y tres partidos son el domingo a partir del mediodía.

Comenzamos con un auténtico platillo de postemporada Minnesota Vikings vs Green Bay Packers, en dónde veremos de qué están hechos ambos equipos.



El tercero será un choque de trenes, que no se esperaba cuando arrancó la temporada. Los Chiefs de Patrick Mahomes frente a los Steelers de Ben Roethlisberger. Un equipo que sin reflectores demostró de qué está hecho en la Semana 1 frente a uno que no pudo ganar frente al rival, quizá, más débil de toda la NFL.



Otro encuentro interesante será a las 3:25 p.m., cuando los New England Patriots viajen a Jacksonville para medirse a los Jaguars, en lo que será una repetición de la Final de Conferencia de la campaña pasada.

