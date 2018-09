Gary Stempel: "Me voy satisfecho por el trabajo de mis jugadores"

La selección panameña de fútbol perdió ante su similar de Venezuela por marcador de dos tantos contra cero, en el duelo disputado el martes 11 de septiembre en el estadio Rommel Fernández.El técnico Gary Stempel aseguró que a él le gusta que los jugadores se adapten a diferentes sistemas y que su objetivo era probar jugadores, no ganar el partido."Para mí el primer paso para el éxito es el fracaso. Esto no me preocupa. Me voy satisfecho por el trabajo de mis jugadores. Más allá de querer ganar siempre, y no poder conseguirlo esta vez, el objetivo era darle oportunidad a los más jóvenes. Agradecido por el apoyo de la afición", expresó en conferencia Stempel.El partido correspondiente a la fecha FIFA de este mes se jugó bajo la mirada atenta de 19 mil, 110 aficionados que alentaron a los suyos durante los noventa minutos; y el cual significó el inicio de un nuevo proceso para Panamá tras su participación mundialista.La Selección Nacional de Fútbol volverá a la acción el 12 de octubre cuando enfrenté a Japón, en la ciudad de Niigata, según publicó Fepafut.