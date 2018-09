Miguel Camargo deja atrás las lesiones y sueña con estar en un Mundial

EFE | El centrocampista del Mineros de Guyama de Venezuela Miguel Camargo señaló hoy en conferencia de prensa que está contento de volver a vestir la roja centroamericana y que el llamado lo motiva a seguir luchando para ir a un Mundial.

"Estoy contento con el llamado a la selección, esto me motiva a seguir luchando por ir a un Mundial. Estuve muy cerca de ir a la Copa del Mundo, no me pude recuperar bien del todo en ese momento, ahora si estoy al cien por ciento", indicó Camargo en rueda de prensa.

El jugador panameño aceptó que las lesiones siempre han sido el mayor obstáculo para regresar a su mejor nivel de fútbol, aunque espera mostrar su mejor versión en los partidos que vienen.

"El problema han sido las lesiones, pero ahora las dejó atrás y es tiempo de pensar en lo que viene, en lo que estoy, juego en mi equipo, estoy siendo titular, jugando en casi todos los partidos de titular y eso es lo que faltaba, tomar el ritmo y estoy en un gran nivel y espero demostrarlo en la selección", expresó.

Camargo dejó claro que su llegada al grupo ha sido buena y cada uno que llega "es acogido por el grupo y te tratan como siempre hubieses jugado con ellos, es un gran grupo, tanto los jugadores nuevos, como los que fueron al Mundial".

Camargo señaló que el técnico no ha conversado con él, debido que llegó ayer y se incorporó hoy a los entrenamientos, aunque espera que "a medida que van pasando los entrenamientos irá sacando el once inicial, y a los que le tocan tendrán que dar lo mejor".

Sobre su situación con el club de Mineros de Guyana, Camargo indicó que esta bien con la directiva, está viendo minutos.

"Por mi parte no tengo ningún problema, estoy bien con la directiva, estoy viendo minuto, aunque claro la situación del país es muy grave, pero yo me enfoco en mi trabajo, recuperarme bien, jugar y poder regresar a la selección", comentó.