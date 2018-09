Mejía, del Nacional uruguayo, llega a selección de Panamá a ganarse el puesto

EFE | El arquero del Nacional de Uruguay Luis "Manotas" Mejía señaló hoy que no siente que es titular en la selección panameña de fútbol y que vuelve a la roja centroamericana a ganarse la titularidad.

"No me siento titular...sé que tengo la confianza del profe que me llamó a está convocatoria, pero hay grandes arqueros acá en el torneo local que vienen haciendo las cosas bien. Tengo que enfocarme en mi trabajo y después, con el tiempo, se verá si estoy para ser titular", comentó Mejía.

Agregó que trabaja con humildad y "si el puesto va a ser mío, para eso tengo que trabajar y aquí nadie tiene el puesto regalado". Mejía, quien fue descartado en todo momento en el proceso hacia el Mundial de Rusia 2018 por el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, aseguró que esa situación es pasado y que no hay rencor por nada.

"Rencor no hay, eso es pasado, lo que pasó queda ahí, fueron los que tenían que ir. Por un momento me enoje, pero no tengo reproche hacia nadie, estoy feliz porque mi país fue a su primer mundial. Agradecerle al profe también por llevarnos a un primer mundial y como panameño porque nos puso en el mapa futbolístico", dijo.

"Manotas" ponderó el trabajo de los arqueros panameños, dijo que no siente presión y señaló que conversa siempre con Jaime Penedo, pero no de fútbol.

"Jaime dejó un legado importante en Panamá. Hay buenos arqueros en Panamá, al que le toque tiene que tratar de hacer las cosas bien, no creo que haya presión, hace tiempo que estoy afuera de Panamá, estoy en un cuadro grande y también eso presiona", manifestó.

"Con Jaime hablamos muy frecuente, pero hablamos de la vida, porque es un amigo, hablamos poco de fútbol", acotó. El arquero señaló que desconoce si esta es la mejor versión de "Manotas" Mejía, dejando claro que "trato de enfocarme en lo mío, tener la paciencia que se necesita, espere mucho y me llegó el momento".

"No sé si estoy en mi mejor versión, siempre he dicho que lo importante es trabajar, nunca bajar los brazos. Tuve momentos que pase mal por no jugar, por no disfrutar, casi dos años y medio sin tener la continuidad que hoy tengo" expresó.

Sobre su regreso a la selección de Panamá expuso que está "contento, ilusionado" y que intentará disfrutar el momento "como si fuera un niño cuando te dan un juguete nuevo".

Manifestó que empieza de cero porque es un nuevo proceso, que está "motivado y tranquilo" para afrontar a este nuevo reto y que espera "poder responder a todas las expectativas".

"Siempre con la selección uno aspira a mucho, estos partidos que vienen son importantes, porque se arranca un proceso y hay que afrontarlos de la mejor manera y después hay que esperar, esto recién empieza. Nadie tiene su puesto asegurado acá y se debe responder a todas las expectativas", señaló.

En estos primeros días el arquero panameño ha tenido buenas sensaciones y se ha entrenado bien con el grupo. Sobre el Nacional de Uruguay, Mejía resaltó que siempre está listo para cuando su club lo necesite y no siente que sea el titular indiscutible en el arco.

"No me siento titular en mi club. Nacional se puede darse el lujo de tener dos grandes arqueros, en América, en un cuadro grande, no es muy normal que roten a dos arqueros, entonces eso da de que hablar, eso habla que uno está bien y que el técnico me esta considerando, eso me tranquiliza", comentó.

Sobre como toma su club su regreso a vestir la roja centroamericana, "Manota" indicó que "se han tomado de buena manera la noticia que volví a la selección, la verdad siempre me han demostrado un buen cariño, siempre me han deseado lo mejor".