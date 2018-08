Comisión de Competencia sanciona al CAI La Chorrera

La Comisión de Competencia de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), sancionó al CAI La Chorrera por alineación indebida en la categoría profesional en el partido que los enfrentó al Costa del Este FC por la quinta jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol.Según el informe del comisario del partido, el asistente técnico Ezequiel Quiroz, realizó funciones estando inhabilitado para el partido ya que no cuenta con una licencia que le permita ejercer la función de asistente técnico. Durante el partido, Quiroz se encontraba presente en el área técnica del CAI La Chorrera.Conforme a documentación que reposa en el Departamento de Registro y Estadística de la FEPAFUT, el 23 de agosto de 2018 el club envío por correo una nota a la Federación Panameña de Fútbol en la que reconoce la inhabilitación de su asistente técnico por falta de licencia.SanciónEn su resolución No. 20-TA-2018, la Comisión de Competencia resolvió sancionar al CAI La Chorrera con una multa de 200 balboas y declarar la derrota del equipo profesional en el partido Costa del Este FC vs CAI La Chorrera realizado el 26 de agosto de 2018 en el estadio Rommel Fernández.Además, la comisión adjudica los tres puntos en disputa al Costa del Este FC y establece que el marcador final del partido es de 3-0 a favor de los costeños, y que los goles anotados en este partido quedan anulados.Esta decisión fue debidamente notificada al Departamento de Registro y Estadística de la FEPAFUT, y a los clubes Costa del Este FC y CAI La Chorrera.NormativaConforme al numeral del artículo 36 del Reglamento de Competencia se considera alineación indebida: "La intervención en un partido oficial de un jugador ya sea como titular, suplente o integrante del Cuerpo Técnico que por cualquier cosa se encuentre suspendido por la Comisión Disciplinaria o cualquier autoridad de la FEPAFUT con facultad para sancionar, o por organismos de la FIFA y/o TAS".Respetando las normas del Reglamento de Competencia, se adjudican los tres puntos al equipo contrario por lo que el marcador del partido es de 3-0 favorable al Costa del Este FC.Fundamento de derecho: Artículos 35, 36, 37 y concordantes del Reglamento de Competencia de la Liga Panameña de Fútbol.