‘Negrito’ reaparecerá tras perderse el Mundial

El mediocampista panameño Alberto Quintero volverá a las canchas con el Universitario de Deportes de Perú tras estar fuera por más de dos meses.

Según han apuntado los medios peruanos, ‘Negrito’ y el nuevo refuerzo, el delantero argentino Germán Denis serán las dos novedades de los cremas este sábado para el debut en el Torneo Clausura ante Melgar.



“El panameño está recuperado de la lesión en el dedo del pie derecho que lo alejó no sólo del equipo en todo el Apertura sino también de su selección que participó en el último Mundial Rusia 2018. Alberto Quintero, esta semana, entrenará con el plantel y (Nicolás) Córdova lo probará en el once titular” publicó este lunes el diario ‘El Bocón’.



Quintero no juega desde el pasado 6 de junio, cuando sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho en el último partido previo al Mundial de Rusia contra Noruega.

“Será un gran refuerzo. Estamos esperanzados en él. Sabemos que es un tremendo jugador. Puede romper líneas con su velocidad. Esperamos tenerlo lo antes posible”, sostuvo ayer a la prensa inca el técnico de la ‘U’ Nicolás Córdova tras culminar el entrenamiento.



La última vez que Quintero se puso la camiseta de Universitario fue precisamente contra Melgar (1-1) el pasado 20 de mayo por la jornada 1 del Torneo Apertura 2018, ya que al día siguiente tuvo que reportarse con la selección nacional para prepararse de cara a la cita mundialista.



Después de lesionarse en junio pasado, su ausencia ha sido notoria en el elenco crema y por eso que ha estado trabajando fuertemente en su rehabilitación para volver lo más pronto al campo.



Hace una semana el propio quintero manifestó a la prensa que “ya estoy haciendo trabajos más fuertes, no hay dolor. Lo más probable es que pueda reaparecer ante Melgar”.

El extremo canalero pretende regresar rápido para ayudar al Universitario a salir de los puestos de descenso.

Francisco Márquez

fmarquez@metro libre.com

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez