Una campeona de carreras de autos, apasionada por la velocidad

“Elegí las carreras de autos porque es un deporte muy bonito y de mucha pasión, me gusta la velocidad y los factores para el buen desempeño del auto. También que no es sólo pisar el acelerador o tener un auto rápido, es la combinación del piloto y su auto”.

Es el parecer de Anny Maribel Santana, monarca nacional de la temporada 2018 en la competición de aceleración (Drag), realizada en el Circuito Internacional de Panamá, en La Chorrera. Y es que Santana, hizo historia el domingo 19 de agosto, cuando se convirtió en la primera mujer en ganar una división del campeonato, la de 15 segundos.

Ella indicó que las carreras “son difíciles, porque hay buenos competidores con buenos autos en cada categoría sin distinción sea hombre o mujer, Hay muchos factores, como la reacción (en la salida), la tracción que tenga el auto, la rapidez en los cambios y el desempeño del mismo auto. Adicional, mantener constante el mismo en una categoría”.

La joven relató cómo nació su “amor” por los motores: “Soy practicante de artes marciales (Karate), natación y baile. Primero me apasiono la mecánica. Fue algo que desde chica me llamó la atención y de ahí vino el resto. Cuando por primera vez, me cedieron el manejo en un Toyota Supra del año 87’ de un amigo. Allí cambio todo”.

Señaló que dentro de 5 años “me veo con más experiencia como piloto y si Dios me lo permite más trofeos en distintas categorías y modalidades. De manera profesional con mi propio taller de modificación de autos y con un equipo más grande de lo que tenemos ahora mismo como el equipo Supra 507”. Santana, que está soltera, estudia mecánica de aviación y labora como asistente de planificación de mantenimiento de aeronaves.



Anny pide a damas pilotos que “disfruten” de la experiencia de competir y correr en el Circuito Internacional de Panamá

ML | La piloto Anny Maribel Santana dio un mensaje a las mujeres que están de lleno o quieren meterse a temas ‘racing’: “Sí esto les gusta, que lo disfruten, ya que no es muy común ver mujeres que sientan amor por este deporte.



Es un ambiente muy bonito que mueve pasiones y crea lazos fuertes de amistad. Siempre trato de motivar y menciono que para nosotras las mujeres no hay nada imposible y más cuando sientes pasión por los autos. Así será para la aérea de mecánica o para ser piloto.



ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr