Dirigentes y atletas le dan mala nota a Mario Pérez en Pandeportes

La lenta burocracia en los trámites para conseguir apoyos para la preparación de atletas, el poco interés con los planes de los federaciones y el excesivo suministro de recursos a deportes considerados ‘mediáticos’, obviando a los otras disciplinas, ha fraguado una crisis del deporte y que ha heredado el regente del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Mario Pérez. El funcionario se defendió de sus detractores y críticas al manifestar que “está abierto a dialogar y hacer todo lo posible para el bienestar de los atletas”.

Esto, junto al escepticismo de algunos entrenadores que consideran las palabras de Pérez politiqueras, y que a la larga, afectan al deporte. “Debemos trabajar con dirigencias deportivas libres de la influencia de la política en el deporte”, sostuvo un atleta que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

Por otro lado, la desorganización en Pandeportes ha causado que los propios atletas deban cubrir sus gastos en eventos internacionales, donde representan a Panamá. Esto le sucedió a Carolena Carstens, quien ganó la medalla de plata en taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, en Colombia. La atleta tuvo que pagar 4,000 dólares de su dinero, en concepto de hotel, alimentación y transporte de ella y su entrenador, durante esos juegos.

“Carstens debió llevar a su entrenador para que la ayudara a afinar los detalles de entrenamientos en los días previos a la competencia en estos juegos regionales. A ella no le ha reembolsado esos gastos en Pandeportes”, reveló el federado de taekwondo, Boris Álvarez.

Otro de los casos que ocurre con frecuencia, es la falta de apoyo a deportistas de atletismo que no cuenta con la ayuda del comité técnico de Pandeportes y mucho menos de su federado quien no se preocupa por sus atletas. Esta situación la vivió Alonso Edward, en el Mundial de Atletismo en Londres 2017.



“Tuve que comprar mi boleto para ir con anticipación a esta cita. Este problema siempre lo tengo con la Federación Panameña de Atletismo”, mencionó el atleta.



Un arquitecto dirige el ente de deporte nacional

ML | El nombramiento del arquitecto Mario Augusto Pérez González como director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), fue ratificado el 29 de agosto de 2017, por la Asamblea Nacional (AN), luego que el presidente de la República, Juan Carlos Varela mediante Decreto Ejecutivo del 14 de agosto lo designó en reemplazo de Roberto Arango Chiari, quien renunció al cargo por asuntos personales.



El nuevo director de Pandeporte resaltó en su momento al Pleno de la AN el agresivo programa de construcción de nuevas instalaciones deportivas en las 10 provincias y comarcas indígenas. Pérez ejercía como subdirector general de la entidad desde julio de 2014.







Edwin Raúl Pérez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @edwinperez1969

Instagram: edwinraulperez1969